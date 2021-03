Nemci odstupujú od zmluvy s Karovou, ale v Nitre skončiť nechcú

Jendrišek a spol. môžu byť po zajtrajšku s Pohroním (doma o 17.00 h) poslední i siedmi, pred ďalšou bitkou o ligový život ale pod Zoborom nepanuje žiadny pokoj.

19. mar 2021 o 13:32 Martin Kilian ml.

Sú to ďalšie horúce dni neistoty pred už ako-tak odolných nitrianskych futbalistov. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Nemci od januára všetko platia a Nitru aj kúpia, keď Ján Kara (v oficiálnej reči jeho manželka a majoritná akcionárka Erika) do 31. januára, respektíve 31. marca splatí nemalé dlhy z minulých rokov – tak vraj pôvodne znela dohoda.

Pri jej dokonalom priebehu mali Karovci na valnom zhromaždení akcionárov – najprv už 15. februára, no napokon sa preložilo na utorok 16. marca – vymenovať Petra Hammera a Nika Schwarza do predstavenstva FC.

Nestalo sa tak.

Predsedom predstavenstva bol totiž v utorok určený Martin Peško (dostal aj pozíciu generálneho manažéra), ktorého Nemci v januári vyhodili z postu technického riaditeľa.

Článok pokračuje pod video reklamou

A ako vyplýva z viacerých vyjadrení, kauzy dlhov voči hráčom a zisku ligovej licencie sa vonkoncom nezdajú byť vyriešenými záležitosťami.

Preto v piatok prišla reakcia investorov z Norimbergu. Oficiálnym listom.

„Od pôvodnej dohody s majoritným akcionárom zastúpeným pani Karovou sme sa rozhodli odstúpiť, keďže náš obchodný partner mal dlhodobo problém s jej plnením. Poslednou ukážkou a porušením bolo, keď namiesto našich zástupcov boli do predstavenstva a dozornej rady zvolení iní ľudia. Napriek tomu, že sme mali kupovať klub bez dlhov vzniknutých pred 1. januárom 2021, máme záujem o klub aj za zmenených podmienok, t. j. aj s dlhmi. To však musíme nájsť podmienky novej zmluvy tak, aby ich vedeli dodržať obe strany," povedal Peter Hammer pre MY Nitrianske noviny.

Nuž, nasledujú ďalšie hektické dni pre FC Nitra, a to práve v termíne februárových výplat pre hráčov a zamestnancov, ktorý je doslova za rohom a po včerajšom rozhodnutí Nemcov už údajne opäť leží na bedrách majoritnej akcionárky.