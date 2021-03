Železný ViOn velebil Chovana, Duga „prežil“ deväť faulov

Hrnčár hral pod hrotom prvýkrát v živote.

22. mar 2021 o 16:40 Martin Kilian ml.

Železná Sparta, tradovalo sa o gigantovi z Prahy v 60-tych rokoch, keď Kvašňák a spol. vyhrávali aj vyrovnané zápasy.

Aká-taká maličká paralela s dnešným FC ViOn – v sobotu nie prvýkrát v sezóne z „remízového“ duelu spravil víťazný. Preto už iba zapadne prachom, že v posledných 240 ligových minútach mal sotva dve gólové šance!

Tréner Benkovský prekvapil použitím Hrnčára pod hrotom. (zdroj: Jozef Bedej)

Kovaľ bol totiž v 63. min. pri lopte skôr než Trenčania Corryn a Ghali, vypálil a okamžitý teč Ramona iba poslal loptu do opačného vinkla, než letela.

Bez Chovana v bráne by však Zlaté Moravce určite nebafkali trojbodovú cigaru.

„Snažil som sa to ustáť do poslednej chvíle, vykryť uhol, nespraviť zbytočný pohyb, ktorý by ma obral o šancu zareagovať. Trochu si to hádzal do strany, vedel som, že to určite bude ľavačka,“ opísal, ako v 57. min. kľúčovo vyrazil tutovku Rogulijča po kikse Moška, ktorý inak dobre zaskočil Menicha (v I. polčase si natiahol sval).

„Vieme, že tam Aďa máme. Veľakrát som kľudný, keď má súper príležitosť, lebo na 90-95 percent vždy chytí kľúčové momenty. Vzadu je veľkou osobnosťou, o ktorú sa opierame,“ velebil Chovana tréner Ľuboš Benkovský.

Hrnčár (vpravo) v druhom polčase zaujal vyvezením lopty od šestnástky k šestnástke a tvrdou strelou, ktorá natiahla trenčianskeho brankára Kukučku. (zdroj: Jozef Bedej)

Najlepší strelec Balaj sedel zranený v štvrtom rade tribúny, a tak Hrnčár nemal komu centrovať, možno najlepší krídelník ligy, v rámci taktických šachov preto putoval do stredu. Napriek snahe bolo vidno, že pod hrotom hrá prvýkrát v živote.

Ako ťažký kôň sa zodral aj Duga, dohral, hoci ho Trenčania až 9-krát faulovali! Prirátajte bezchybného Pintéra či dríča Tótha a v rovnici vám vyjde skvelá forma defenzívy. Výborný signál pred výjazdom na Tehelné pole, kde by FC ViOn po „repre“ pauze spolu so Slovanom mal krstiť premiéru videoasistenta rozhodcu na Slovensku.

A ešte jeden pohľad do trhacieho kalendára s rekordmi Zlatých Moraviec: už iba štyri góly i „len“ 11 bodov proti najlepším tímom Slovenska a narodia sa nové ligové míľniky rodinného klubu!