Koalícia v rámci samosprávy mesta Vráble sa rozpadá

Kvôli odlišnému názorovému smerovaniu sa z koalície rozhodlo vystúpiť občianske združenie.

23. mar 2021 o 16:10 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Po viac ako dvoch rokoch sa občianske združenie Vráble Si Ty rozhodlo vystúpiť z koaličnej spolupráce v rámci samosprávy mesta Vráble. Ako informovalo združenie, zásadnému kroku predchádzalo zhodnotenie všetkých pozitív a negatív s ohľadom na odlišné názorové smerovanie koaličných partnerov – strany Šanca a primátora mesta Tibora Tótha.

„Pri vstupe do tejto koalície sme mali za to, že byť jej súčasťou dáva lepšie predpoklady na presadenie návrhov nášho občianskeho združenia. To sa nám ale nepotvrdilo. V ostatnom čase náš hlas nebol vypočutý a nedokázali sme v tandeme so Šancou presadzovať návrhy našich poslancov, čím zmysel tejto spolupráce pominul,“ skonštatovalo OZ Vráble Si Ty.

Dôvody odchodu z koalície