Čas zápisu detí do zlatomoravských škôl sa blíži

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú bez prítomnosti detí.

23. mar 2021 o 12:25 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Zápis prváčikov v rámci školského roku 2021/2022 sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce uskutoční v priebehu 7. a 8. apríla.

„Zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa zákona o jeden rok,“ informovala samospráva.

Proces zápisu detí do základných škôl na základné vzdelávanie organizačne zabezpečuje každá základná škola samostatne. Bližšie informácie o zápise poskytne sú dostupné na riaditeľstve jednotlivých škôl alebo na jej webovej stránke.

V súvislosti so súčasnou epidemiologickou sa zápisy budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Prihlášky môžu byť podané prostredníctvom elektronického formulára, dostupného na stránke školy s tým, že overenie údajov (rodný list dieťaťa a OP zákonného zástupcu) poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po ukončení mimoriadnej situácie.

Rovnako bude možné podať prihlášku papierovou formou. „Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, vyzdvihne si formulár v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení,“ komentoval Mestský úrad.

Ako upozornil, neprihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno v súlade so zákonom uložiť pokutu do výšky 331,50 €.