Hermetické kompresory zo Zlatých Moraviec - spoľahlivé riešenie pre medicínske chladenie

Výrazne pomáhajú bojovať aj proti ochoreniu COVID-19.

24. mar 2021 o 16:17

Secop je expertom na inovatívne technológie hermetických kompresorov a riešenia chladiacich systémov pre medzinárodných výrobcov. Výnimočný výkon kompresorov priniesol spoločnosti oficiálnu certifikáciu Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Tie v súčasnosti výrazne pomáhajú bojovať v rámci celosvetovej pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19.

Už viac ako rok ochorenie Covid-19 trápi a znepokojuje celý svet. Každý jedinec ako súčasť spoločnosti musel významne prispôsobiť spôsob svojho života, aby sa s ochorením vyrovnal.

V súčasnosti už ľudstvo vyvinulo účinnú odpoveď ako dostať ochorenie pod kontrolu. Nové vakcíny, s ktorými sa nedávno začali masívne kampane v krajinách po celom svete, sú nevyhnutné pre záchranu ľudských životov a vrátenie života do normálu.

Skladovanie a preprava medicínskeho materiálu a vakcín si vyžaduje dokonalý chladiaci reťazec pri rôznych teplotných úrovniach: + 2 ° C až + 8 ° C, -20 ° C až -70 ° C. Secop vyvinul inovatívne technológie podporujúce distribúciu až do-80 ° C.

Kompresory a riadiace elektronické riešenia zaisťujú vysokú spoľahlivosť a extrémne nízky rozsah chladenia, pomáhajú pri dodávaní a skladovaní vakcín pri požadovaných teplotách ľuďom na celom svete. Hlavnú úlohu tu hrá stabilita, ktorá je kľúčom k zaručeniu bezpečnej dodávky produktu.

Vďaka jedinečnému výkonu boli Secop kompresory a elektronické riešenia oficiálne certifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci podpory globálneho prístupu k vakcínam. Zásluhou stacionárnych a mobilných riešení je spoločnosť spoľahlivým partnerom pre popredné spoločnosti podporujúce rozvoj globálneho dodávateľského reťazca ULT (ultra nízka teplota).

„Spomínaná certifikácia potvrdzuje vysokú kvalitu našich produktov a je pochvalou za výbornú prácu a snahu našich ľudí v tomto ťažkom období. Zároveň je uznávaná medzi zákazníkmi spoločnosti, čo sa preukazuje na pozitívnom vývoji dopytu po kompresoroch vyrábaných v Zlatých Moravciach.

Mimoriadne úspešný začiatok roka 2021 a oživenie po predchádzajúcom náročnom a turbulentnom období je oveľa lepšie ako sa očakávalo. Od októbra minulého roku sme zamestnali viac ako 100 ľudí a stále hľadáme nových kolegov/expertov, ktorí by sa pripojili k tímu globálne úspešnej spoločnosti“ uvádza generálny riaditeľ spoločnosti p. Iztok Virant.

Secop má dlhoročné skúsenosti s inovatívnymi riešeniami v energetických, efektívnych a ekologických chladiarenských projektoch. Je prvou voľbou v špičkových chladiarenských systémoch, ktoré poskytujú zákazníkom udržateľné riešenia šité na mieru pre industriálne aplikácie napájané batériami a špeciálne chladiace aplikácie.

Spoločnosť Secop je globálne etablovaný a skúsený hráč s tradíciou vysokej kvality, inováciami, aplikačným inžinierstvom a zákazníckym servisom. Ponúka dlhodobú stabilnú prácu a príležitosti na osobný rast pre zamestnancov a ich rodiny. Zlatomoravecký závod aktuálne zamestnáva viac ako 820 zamestnancov v oblasti výroby, vývoja produktu, logistiky a podporných útvarov.

