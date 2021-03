Šalianky so skalpom Slavie (+FOTO)

Hádzanárky Dusla konečne zvládli ťažký, vyrovnaný zápas a porazili tretie družstvo tabuľky MOL ligy.

25. mar 2021 o 21:05 Martin Kilian

Vo štvrtkovej dohrávke sa hrala rýchla hádzaná, bohatá na góly. Hostky viedli v 23. min. 11:14, ale prvý polčas napokon vyhrali domáce dievčatá. Dramatický zápas gradoval v závere. Pri vylúčení Trepáčovej sa dostali slavistky do vedenia 26:27, ale potom si šla na dve minúty oddýchnuť najlepšia strelkyňa Galušková a Duslo zaznamenalo rozhodujúcu šnúru 4:0 (na 30:27). Trikrát po sebe sa v závere z únikov presadila rýchla Obstová, ktorá bola spolu s Pócsíkovou najlepšou strelkyňou domácich.

HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Slavia Praha 34:30 (17:16)

DUSLO: Furgaláková, Vorzáčková - Obstová 7, Pócsíková 7/2, Trepáčová 6/1, Némethová 4, Königová 3, Rácková 3, Takáčová 3, Tulipánová 1, Varjassiová, Matušincová, Ščípová, Špendlová, Tisajová, Ušiaková.

Slavia (najviac gólov): V. Galušková 11/2, Míšová 6, Vostárková 5.

Rozhodovali Papaj - Nagy, pok. hody: 5/3 - 4/2, vylúčené: 1 - 4.

Článok pokračuje pod video reklamou

Peter Pčola, tréner:

"Dnes to bola pekná hádzaná pre divákov. Rozhodla naša lepšia kondícia, dokázali sme behať. Zahodili sme určite oveľa viac šancí ako súper.

Obrana nefungovala tak, ako by som si predstavoval, ale na góly súpera sme dokázali rýchlo odpovedať. Dali sme veľa gólov z rýchlych protiútokov.

V záverečnej fáze, kedy sa lámal chlieb, sme dokázali ubrániť akcie súpera, a dali sme ľahké góly z brejkov.

Dievčatám patrí pochvala za to, že sme ťažký zápas konečne zlomili vo svoj prospech. A za to, že bojovali celých 60 minút, aj keď nie všetko vychádzalo, ako sme si predstavovali.

Dnes som nasadil hráčky v menšej rotácii, v sobotu v Hodoníne by mali dostať priestor ďalšie dievčatá."