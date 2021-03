Ľudský hyenizmus, z hráčov otroci, nič som neporušil, odhaľuje Lérant a zajtra príde na tréning

Hráči dnes nemali obedy, Peško povedal, že na ne nemá peniaze, hovorí čerstvo odvolaný tréner.

25. mar 2021 o 23:38 Martin Kilian ml.

V Nitre dnes večer skončil už štvrtý tréner v sezóne! PETER LÉRANT (44) v ôsmich zápasoch vyhral raz, v extrémne ťažkej futbalovej klíme ale s hlavným adeptom na zostup v posledných dueloch naznačil progres.

Jeho odvolanie klub zatiaľ bližšie nekomentoval. Naopak, sám odvolaný Lérant si v rozhovore pre MY Nitrianske noviny vonkoncom nebral servítku pred ústa.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo nazval ľudským hyenizmom

Prečo hovorí, že z hráčov sú robení otroci

Ako otvorene vyťahuje praktiky v FC Nitra

Ako tvrdo kritizuje slovenské vedenie klubu

Kto podľa jeho slov zastrašuje mládežníckych trénerov FC

Prečo apeluje na SFZ

Ako hodnotí dva mesiace v Nitre

Či je Lérant považuje svoj koniec hotový, či skontaktuje právnikov

Čo závažné môže vo futbalovej Nitre teraz nasledovať

Zákulisie žilo vašim údajným koncom od rána, predsa večerná správa o vašom odvolaní z postu trénera FC Nitra šokovala. Prečo sa tak stalo?

Článok pokračuje pod video reklamou

Poďme poporiadku.

Pred mesiacom som informoval nemeckých investorov o mojej urgentnej operácii. Plne ma pochopili. Pretrpel som to na injekciách až do reprezentačnej prestávky. Nechcel som opustiť mužstvo medzi ligovými zápasmi.

Odôvodnene som sa vypýtal, viem to vydokladovať, Nemci súhlasili. Preto som necítil potrebu vypýtať sa druhýkrát, keď bol Peško v minulom týždni zvolený za generálneho manažéra. Ešte aj v našom piatkovom rozhovore mi Peško povedal, že do konca marca všetko zabezpečujú Nemci, aj zápas s Pohroním. Samozrejme, to sa už nestalo, odstúpili od zmluvy a Peško následne zakázal Hammerovi (zástupca investorov z Nemecka) a Benčíkovi (športový riaditeľ) vstup na zápas.

Operáciu som zámerne podstúpil v pondelok v čase tímového voľna. Chýbal som v utorok a v stredu, teda vtedy, keď boli hráči na tréningoch kondične testovaní. Peško sa v utorok na tréningu pýtal, kde som. Erik Jendrišek mu povedal, že som na vopred ohlásenej operácii, každý v klube to dávno vedel. Na to mi Peško poobede poslal prvý mail – o hrubom porušení zmluvy. A vyzval ma, že v stredu o 8.30 h ma očakáva v kancelárii. Keďže od Jendrišeka viete, že som bol operovaný a zajtra som ešte hospitalizovaný, tak asi nemôžem prísť – odpísal som mu. Reagoval v tom duchu, že ma aj tak očakáva. V stredu mi opätovne poslal mail o hrubom porušení zmluvy.

Dnes ráno o 8.00 h mi napísal, že na štadión ma pustí iba s PCR testom. Celá Fortuna liga pritom funguje na antigénových! Platiť si každý tretí deň PCR test by za mesiac vyšlo 700 eur, čo je na Slovensku pekná výplata. Zvlášť v Nitre, kde chlapci nedostali ani februárovú výplatu.

Následne som mu predložil prepúšťací list z nemocnice s platným antigénovým testom. Nič také tam nevidím, neuznávam vám to – povedal mi. Nevedel som, čo ďalej, a tak som si o 9.30 h spravil na štadióne ďalší antigénový test. O 9.55 h som mu preposlal negatívny výsledok a o 10.00 h som normálne trénoval. Takže som stihol tréning a mám na to aj svedkov, všetkých hráčov. Nie opak, ako mi napísal vo výpovedi.

Nechápem, ako to má v hlave usporiadané a na základe čoho.

Výpoveď mi Peško poslal mailom dnes večer. Odvolával sa na porušenie zmluvy.

Z vašich slov ale vyplýva, že ste nič neporušili. Považujete vôbec koniec v Nitre za definitívny?