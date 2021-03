Otužovanie má dobrý vplyv nielen na imunitu, ale i psychiku, hovorí dlhoročná členka Ľadových medveďov

Z kúpania sa v ľadovej vode sa v poslednej dobe stáva celosvetový trend.

27. mar 2021 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Posilnenie imunity sa najmä v súčasnej dobe stalo cieľom všetkých ľudí, ktorí sa chcú chrániť voči bežným chorobám i nebezpečným vírusom. Azda i preto čoraz viac ľudí podlieha otužovaniu, ktoré sa za posledné roky stalo fenoménom.

Priaznivé účinky kúpania sa v ľadovej vode potvrdzujú aj slová mnohých odborníkov, pričom vyzdvihujú aj iné jeho benefity, ako je napríklad zníženie frekvencie ochorení dýchacích ciest, spomalenie procesu starnutia, menší výskyt alergií a v neposlednom rade aj pozitívny vplyv na psychiku.

Súvisiaci článok Otužilcom sa podarilo prekonať rekord Čítajte

S otužovaním sa dá začať v každom veku, no je dôležité sa na to psychicky pripraviť. Viac o účinkoch studenej vody a vlastných skúsenostiach nám povedala Tatiana Meszárošová, dlhoročná členka OZ Ľadové medvede spod Zobora.

Priblížila tiež to, ako by mal človek s otužovaním začať, akým chybám sa vyvarovať a či je tento šport skutočne pre každého.

Aj keď tento rok sa tradičné podujatie Ľadových medveďov v Nitre nekonalo, otužilcov napriek tomu vídavať pri riekach či jazerách aj počas pandémie.

Myslím si, že každý si je vedomý toho, že otužovanie posilňuje imunitu. Vyzerá to tak, že teraz sa z toho stal celoslovenský boom, lebo sme si začali všímať mnoho nových tvárí, napríklad aj na Hangócke alebo Zoborskom jazierku.

Kedy ste začali s otužovaním vy sama?

“ Keď vojdete do studenej vody, akoby vám z tela odišlo všetko zlé. „ Tatiana Meszárošová, členka OZ Ľadové medvede spod Zobora

Ja som začala v roku 2012. Motivovala ma k tomu práve celoslovenská akcia Ľadových medveďov. Šla som vtedy s kamoškou, ktorej kamarát sa jej zúčastnil. Keď som videla toľko ľudí rôznych vekových skupín vchádzať do ľadovej vody, povedala som si, že keď to dokážu oni, tak to dokážem aj ja. A nebanujem.

Aké účinky ste pociťovali a kedy začali?

Účinky sa dostavili až neskôr, približne po roku. Je pravda, že už nebývam vôbec chorá, nanajvýš nejaká nádcha, ale veľmi rýchlo mi to prejde.

Predtým ste bývali chorá častejšie?

Áno, bývala som chorá často, hlavne čo sa týka dýchacích ciest a mandlí. Potom som sa dala na otužovanie a okrem toho mi to pomohlo aj s kŕčovými žilami či so psychikou.

Ako to myslíte?