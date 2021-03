Vrábľania môžu vybrať farbu novej lávky pre cyklistov

Hlasovať môžu prostredníctvom sociálnej siete alebo mailom do konca mesiaca.

27. mar 2021 o 12:21 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Budovanie cyklistického chodníka medzi Nitrou a Vrábľami prechádza do prvej časti štvrtej etapy. Jej súčasťou je aj nová lávka pre cyklistov, ktorá povedie zo sídliska Lúky do priemyselného parku.

O jej farbe môžu rozhodnúť aj obyvatelia Vrábeľ. „Prišiel čas rozhodnúť o farebnom prevedení tejto lávky (červené, modro-biele alebo šedo-biele) a rozhodli sme sa zapojiť vás – občanov, ktorí môžu svojim hlasom rozhodnúť o jej farbe,“ vyzvala ľudí samospráva.

Preferovanú podobu lávky môžu záujemcovia vyjadriť prostredníctvom sociálnej siete, a to označením Páči sa mi to pod obrázkom konkrétneho farebného prevedenia na oficiálnej stránke mesta alebo emailom na vystavba@vrable.sk. Hlasovanie potrvá do poludnia 30. marca.

Hlavným zámerom projektu je podpora trvalo udržateľného systému dopravy, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov prostredníctvom systematického a udržateľného rozvoja nemotorovej dopravy, vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Nemenej podstatným cieľom je tiež zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy vo Vrábľoch. Navrhnuté cyklotrasy sa majú napojiť už na existujúce mestské cyklochodníky. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Celkové výdavky naň sú vo výške viac než 740-tisíc eur.