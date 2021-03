Cyklolávku v Nitre dokončia neskôr. Musí sa otepliť

Hydroizoláciu na mostovke budú robiť, keď teplota vzduchu neklesne pod 10 stupňov viac ako 24 hodín.

27. mar 2021 o 15:30 Miriam Hojčušová

NITRA. Novú cyklolávku dokončia do 31. marca, no bez hydroizolačnej priamopochôdznej vrstvy na mostovke. Tú urobia neskôr. Píše sa to v dodatku k zmluve, ktorý mesto podpísalo v marci so spoločnosťou Strabag.

Časový posun je zdôvodnený dlhodobým nepriaznivým vývojom klimatických podmienok. Hydroizoláciu mostovky je podľa zhotoviteľa možné robiť, len ak je teplota vzduchu a podkladu nad 10 ºC, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín.

Cyklolávku otvoria až po tom, keď bude všetko dokončené. Hovorí sa predbežne o máji.

Výstavba cyklolávky, ktorá prepája Wilsonovo nábrežie a Nábrežie mládeže pri SPU, sa začala vlani v marci. Podľa zmluvy mala byť pôvodne ukončená v októbri. Termín posunuli do marca, súviselo to aj s epidémiou a meškaním oceľových komponentov z Veľkej Británie.

Cyklolávka zatiaľ nemá meno. Obyvatelia môžu svoje návrhy so stručným zdôvodnením posielať do konca marca na cyklolavka@nitra.sk. Komisia vyberie päť najlepších, o ktorých má hlasovať verejnosť. Posledné slovo však budú mať poslanci.