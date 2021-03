Nitra vie, ako na Slovan. Telka zahorí aj u Slovákovcov

Načasovanie našej formy skutočne môže byť ideálne, zalizuje sa pred play-off líder Marek Slovák.

29. mar 2021 o 9:42 Martin Kilian ml.

Nitrania hrajú svoj najlepší hokej v sezóne a tešia sa do play-off. Na jeho konci by si Slovákovci spravili so svojim synom (lídrom HK) podobne peknú fotku ako v roku 2016. (Zdroj: Miroslav Slávik; Ondrej Bobek)

Pred včerajším tréningom sme hodili reč s prvým centrom MAREKOM SLOVÁKOM (32) , 49-bodovým lídrom Nitry v základnej časti, ktorý doma získal už päť medailí a za ďalšími sa chce odpichnúť vyradením Slovana v blížiacom sa štvrťfinále extraligy.

Aká je nálada pred sériou so Slovanom?

Úplne v pohode. Náladička je dobrá. Potrénovali sme, oddýchli sme. Mali sme deň voľna, predtým dva dni voľna. Dnes večer sa stretávame a prakticky už pripravujeme na Slovan.

Takže 9-dňová pauza nezanechá zlé stopy na Nitre?

Pevne verím, že nie. V nedeľu sme hrali v Michalovciach, v pondelok a utorok bolo voľno, v stredu jeden tréning, vo štvrtok dva, v piatok jeden. Nie je tam veľký výpadok, všetko je prispôsobené tomu, aby sme štvrťfinále začali oddýchnutí.

V tíme je viacero bývalých slovanistov, už sú na nástenke šatne vypísané motivačné odmeny?

K tomu ešte len príde v deň zápasu. Máme dosť chalanov, čo v Slovane vyrastali a pôsobili, myslím si, že bank sa naplní.

Slovan je favorit. Ako vnímate šance Nitry?

Slovan je špičkový klub slovenskej scény, každý ho vždy chce poraziť. Sme radi, že ho máme v play-off. Škoda, že bez divákov. Na domáce zápasy by bolo vypredané.

Je to klišé, ale každá séria sa začína od 0:0. Štvrťfinále, respektíve play-off, je niečo úplne iné. Medzi nami a Slovanom je to veľmi vyrovnané, určite bude rozhodovať aktuálna forma. Pevne verím, že to budeme my, kto postúpi do semifinále.

Marek Slovák (vzadu) bol druhým najproduktívnejším Nitranom v základnej časti. (zdroj: Miroslav Slávik)

Kadiaľ vedie cesta za vyradením Bratislavy?

Bližšia analýza súpera bude v utorok, respektíve v stredu pred zápasom. Už sme sa s nimi deväťkrát stretli počas sezóny, vieme, čo asi očakávať. Cesta určite môže byť v dobrom pohybe a šikovnosti v útočnej fáze, tým môžeme prekonať ich veľkých silových obrancov.

Nitra v aktuálnej forme patrí k absolútnej špičke extraligy. Hráte svoj najlepší hokej v sezóne?

Po kríze, ktorú sme mali v januári a februári, sme sa do toho opäť dostali a načasovanie formy skutočne môže byť ideálne. V play-off nepadá veľa gólov, v posledných zápasoch sme sa aj priblížili tomuto hernému poňatiu. Keď nás podrží brankár a my budeme vzadu zodpovední, bude to dobré.

Máte aj na medailu či titul?

Myslím si, že každý rok sa tu stavia také mužstvo, aby sme hrali o čo najlepšie umiestnenie. Môže to vypáliť tak, že budeme všetci radi. Cesta je ďaleká, predbiehať a špekulovať nie je dobré.

Teraz sa hlavne sústredíme na stredajší zápas, ktorý je do série veľmi dôležitý.

Dlhé roky máte v rodičoch najväčších fanúšikov. Zvykli si sledovať zápasy cez internet?

Jasné. Sú riziková skupina. Cez internet pozerajú každý zápas. O to lepšie, že play-off bude v telke. Chceli by byť na zimáku, už 20-30 rokov tam chodievajú, keďže aj moji bratia hrávali hokej. Určite im to chýba.

