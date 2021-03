Reštrukturalizácia FC Nitra? Peško aj o konkrétnom pláne klubu

Žiadne rokovania neprebiehajú a tým pádom toto asi tiež skončí pri nejakom spore, hovorí o investoroch z Nemecka.

29. mar 2021 o 16:27 (KIJ)

Lérant odišiel, nahradil ho (staro)nový tréner Ščasný, preto bol dnes na FC Nitra aj mediálny termín, keď pred kamery predstúpil tiež predseda predstavenstva a generálny manažér MARTIN PEŠKO (49) a odpovedal na aktuálne otázky RTVS, Markízy a MY Nitrianskych novín.

Dnešný tréning už viedol Michal Ščasný. Doterajší kouč Peter Lérant má problémy s vašim zdôvodnením porušenia podmienok zmluvy. Viete sa k tým dvom bodom vyjadriť? Ohľadom PCR testu a že vám neoznámil, že ide na operáciu.

Takto – komentovať vyjadrenia pána Léranta nebudem. Nie je čo komentovať. Ukončili sme zmluvu s pánom trénerom Lérantom k 25. marcu a od 29. marca sme sa dohodli s trénerom Ščasným.

Lérant to zrejme bude riešiť právnym spôsobom. Čo na to hovoríte?

V podstate s tým nemáme problém. V zmluvách majú hráči a tréneri napísané, že pokiaľ strany nevedia ukončiť zmluvný vzťah dohodou, tak sa majú obrátiť na Komoru pre riešenie sporov SFZ.

Ako by ste okomentovali návrat trénera Michala Ščasného pod Zobor?

Ja budem komentovať iba to, že sme radi, tešíme sa a vítame pána Ščasného a dúfame, že nám prinesie želaný úspech.

Dávate už bodku za nemeckým investorom?

Tam už bolo povedané všetko. Oni dali odstúpenie od zmluvy, my s nimi nerokujeme. Keď hovorím „my“, znamená to väčšinový akcionár. Takže žiadne rokovania neprebiehajú a tým pádom toto asi tiež skončí pri nejakom spore.

Na facebookovej stránke ste avizovali, že 20. mája by malo byť valné zhromaždenie akcionárov. Tam sa asi budú preberať veci o budúcnosti Nitry. Keďže s nemeckým investorom už rátať nebudete, máte už nejakým spôsobom zabezpečené financovanie klubu?

Takto – ešte raz a dúfam, že naposledy. Tu nebol žiadny nemecký investor. Tu boli nemeckí prevádzkovatelia, ktorí, keby splnili zmluvu a dohodu, ku ktorej sa zaviazali, mohli sa stať investorom a akcionárom. Tu stále hovoríme iba o prevádzkovateľoch klubu, ktorí sa zachovali tak, ako sa zachovali. V podstate k tomu nemám čo viac dodať.

Ale asi nie je tajomstvom, že klub by potreboval finančnú injekciu. Máte už nejakým spôsobom zmanažované, ako bude ďalej fungovať klub? Niektorí hráči ešte údajne nemajú vyplatené niečo z minulosti.

Tieto veci, čo sa týkajú finančného zabezpečenia, budeme riešiť. Rieši to väčšinový akcionár. Takisto riešime dlh po nemeckých prevádzkovateľoch. Takže na valnom zhromaždení sa dozviete všetky náležité podrobnosti.

Na facebookovej stránke ste informovali o trestných oznámeniach na Valentu a Chudého. Chcete to nejako komentovať?

Nie, toto by som vôbec nekomentoval.

Ľudí by ale asi zaujímali detaily týchto prípadov.

Ja mám dojem, že ľudia sa o to nezaujímajú. My sme oznámili to, čo sme oznámili, tým pádom to nemáme potrebu viac komentovať.

Hovoríte o dlhu, ktorý vznikol po nemeckých investoroch. Máte namysli výplatu za február?

Samozrejme.

Nemci však opakujú, že odstúpili od zmluvy, lebo druhá strana si ju neplnila. S tým nesúhlasíte?

Toto nebudeme komentovať, neprináleží mi to komentovať. Ja si myslím, že o tom už bolo povedané dosť, možno aj všetko.

Ako vy vidíte budúcnosť Nitry? Čo sa týka trénerskej otázky, ale aj vlastníckych súvislostí. Utrasie sa to už konečne niekedy?

Toto je náš prvoradý cieľ, ukončiť túto ságu ohľadom týchto zmien. Či už v štruktúre klubu, trénerskom poste či na poste hlavných a majoritných akcionárov. Toto chceme už ukončiť a chceme, aby sa za týmto spravila čiara a aby ten klub fungoval, ako má a proste aby tieto zmeny boli úplne minimálne.

Akými krokmi chcete toto všetko ukončiť? Určite musíte mať nejaký plán.

Konkrétny plán, ako vyriešime a uskutočníme to, aby tu tieto rošády už nenastávali, predstavíme na valnom zhromaždení.

Keby ste boli v koži trénera Léranta a takto skončili v klube, ako by ste to vnímali?

V prvom rade nie som pán Lérant, nie som ani v jeho koži, takže sa k tomu nebudem vyjadrovať.

Vybrali si ho prevádzkovatelia Hammer a Schwarz. Má jeho koniec niečo spoločné s tým, že odstúpili od zmluvy s klubom?

Určite nie.

Na webstránke klubu sa objavil nový kontakt restruktura@fcnitra.sk. Môžete uviesť ďalšie informácie k tomu, čo si pod tým má človek predstaviť?

To, čo je napísané.

Takže uvažujete s možnosťou, že klub pôjde do reštrukturalizácie?

To, že sme to zverejnili, je, myslím si, jasne dané a tým pádom je aj povedané všetko.

Tak, ako som to teraz povedal, to má človek chápať?

To ste povedali vy, ja vám hovorím, čo som ja povedal. Nesnažte sa ma prehovoriť na to, čo vy hovoríte. Ja vám hovorím, že sme to oznámili, tým pádom je dané a povedané všetko k tomu.

Keď pôjde klub do reštrukturalizácie, môže dostať ligovú licenciu?

Toto sú zase veci, ktoré by som nerád rozoberal. Najprv musia nastať isté kroky, aby mohlo k tomuto prísť. Keď nastanú tie isté kroky a nastane tá situácia, tak potom sa k tomu budem vyjadrovať.

Čiže reštrukturalizácia asi nenastane skôr, ako sa rozhodne, či Nitra dostane ligovú licenciu?

My to teraz neriešime. My teraz riešime to, že chceme splniť všetky podmienky, aby sme licenciu dostali, preto robíme maximum a to je všetko.

Podľa našich informácií 30. júna končí nájomná zmluva od mesta. Komunikujete o jej predĺžení a ďalšej spolupráci?

S mestom komunikujeme, sme v kontakte a veci sa riešia.

Takže nemáte obavu, že by tento termín mohol byť pre Nitru hrozivý?

Hovorím, s mestom sme v kontakte a veci sa riešia.