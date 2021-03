Župa otvorí očkovacie centrá v Šali a Štúrove. Poslanci navrhli aj ďalšie mestá a mobilný tím

O zriadení centier v ďalších okresoch majú poslanci rokovať koncom apríla.

29. mar 2021 o 20:11 Dominika Cunevová

NITRIANSKY KRAJ. K veľkokapacitnému očkovaciemu centru Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre pribudnú dve ďalšie – v Šali a Štúrove. Ich zriadenie schválili župní poslanci na dnešnom zastupiteľstve. Zároveň navrhli prehodnotiť vytvorenie takýchto centier aj v iných mestách v kraji.

Výber miest pre dve nové vakcinačné centrá bol podmienený najmä tým, že v Šali ani Štúrove nie sú nemocnice, v ktorých by sa ľudia mohli očkovať. Náklady na zriadenie a prevádzku každého z centier vyčíslili na sumu do 300-tisíc eur.

Ako komentoval predseda NSK Milan Belica, na umiestnenie VKOC už má kraj vyhliadnutých niekoľko objektov. Uprednostňuje tie, ktoré sú v jeho vlastníctve.

„Zvažujeme tie, ktoré vyhovujú zákonným podmienkam, teda musia mať samostatný vstup aj výstup. Samozrejme, nebude tam na očkovanie 10 kójí ako v Nitre, ale počítame s piatimi,“ doplnil lekár NSK Ľubomír Ševčík. Podľa jeho vyjadrení by mali vzniknúť v alebo v blízkosti polikliník patriacich župe.

Očkujú na úkor voľného času

Nové očkovacie centrá by mali fungovať v druhej polovici apríla. Otázkou je, či bude dostatok vakcín, ako aj zdravotníkov.

„Toto je jedna z najcitlivejších tém, ktoré sa pri takýchto centrách otvárajú. Od pondelka zaisťujeme zdravotných pracovníkov, lekárov aj sestry, aby cez víkend boli na očkovacom pracovisku. Je to veľmi citlivá téma, ale zatiaľ sa nám to darí,“ skonštatoval Ševčík.

„Treba si uvedomiť, že očkujú ambulantní lekári, ktorí pracujú celý týždeň. Títo lekári idú dobrovoľne na úkor vlastného voľného času zabezpečovať očkovanie cez víkend. Dôležité je týchto lekárov vyťažiť. Oplatí sa im to vtedy, ak jeden lekár zaočkuje minimálne 100 ľudí. No ak zrazu nebudú vakcíny alebo záujem, zaočkujú len desiatich denne. Nemôžeme sa pohrávať s motiváciou lekárov. Je to skutočne veľký logistický problém, aj keď sa to nezdá,“ poznamenal župan.

Navrhli ďalšie mestá