Ako tipujú sériu osobnosti? Slovo majú Filc, Kolník, Jaško, Konrád a ďalší

Vo veľkej ankete ožívajú aj spomienky na šlágre z minulosti.

31. mar 2021 o 7:00 Martin Kilian

Oslovili sme viaceré hokejové osobnosti, ktoré boli spojené s oboma klubmi – Nitrou i Slovanom. Zaujímali nás ich postrehy pred štvrťfinálovou sériou a tiež reminiscencie na časy minulé.

Ľubomír KOLNÍK (druhý najlepší strelec extraligy v histórii)

„Z posledných zápasov Nitry mám dobrý dojem. Predtým to bolo kolísavé, menili sa brankári, ale teraz sa zdá, že sa spravili dobré rozhodnutia, zmenili veci a všetko si sadlo. Škoda, že sa tam nedá ísť!

Páči sa mi malý „Slováček“, „Čibi“ (Marek Slovák). Sadol si s Tvrdoňom, ktorý ma prekvapil. Zaujal ma aj Holešinský.

Zápasov Nitra – Slovan som zažil mnoho. Pamätám si remízu 1:1 z decembra 2006. Trénovali nás Dornič a Ozimák. Išli sa trestné strieľania, bolo ich strašne veľa (34 – pozn. red.), dokopy až štyri série. Išiel som tri či štyri razy po sebe na nájazd, všetky som premenil. Vtedy sa to ešte dalo.

Určite to nebude séria na štyri zápasy. Podľa mňa potrvá dlhšie. V play-off to už bude iný Slovan, vracajú sa mu zranení hráči. Bol by som ale rád, keby vyhrali naši.“

TIP: Nitra vyhrá 4:3.

Článok pokračuje pod video reklamou

Juraj ŠTEFANKA (dnes tréner juniorov Nitry)

„Nitrania začali sezónu parádne, potom chytili krízu, ale tá postihne každého. Hovoril som, že treba byť trpezlivý, poctivo trénovať a forma príde. To sa aj stalo. Teší ma, že máme parádnu prvú päťku, v ktorej sa darí domácim chalanom Slovákovi a Tvrdoňovi.

Séria by mala byť podľa tabuľky vyrovnaná, ale play-off je play-off, tam sa môže stať hocičo.

Bude to ťažké, sú zápasy vypäté emočne aj fyzicky, ide o všetko, sám som zvedavý.

Ja dúfam, že vyhrajú naši, a je jedno či 4:0 alebo 4:3.

V pamäti mi zostali zápasy Nitry so Slovanom, keď som mal okolo 20 rokov. Keď bol na ľade útok Kolník, Voskár, Cíger, strašne nás točili v pásme, im sa nedal zobrať puk, doslova nás vozili ako na kolotoči, s otvorenými ústami sme sa pozerali. Hrali neskutočne, vtedy sme sa na nich vôbec nechytali.“

TIP: Nitra vyhrá sériu.

Jozef KOVÁČIK (dnes asistent trénera Brna)

„Slovenskú ligu sledujem, samozrejme aj Nitru. O to viac, že na začiatku sezóny som bol hlavný tréner v Leviciach. Snažili sme sa do Nitry posielať hráčov, ktorí sa dobre ukazovali, ako napríklad Hřebíček. Naopak, z Nitry sme sťahovali do Levíc hráčov, ktorí sa potrebovali rozohrať.

Ešte mesiac-dva dozadu Nitra nevyzerala dobre, ale ku koncu základnej časti sa celkom dobre vyšvihla. Slovan sledujem takisto, bol som tam štyri roky. V obidvoch kluboch som niečo odohral.

Samozrejme, play-off je iná súťaž, začína sa od nuly.

Myslím si, že sa stretnú dva kvalitné tímy, netrúfam si odhadnúť favorita. Ja si želám, nech vyhrá hokej. Nech vyhrá ten, kto dá viac srdca a bude lepšie pripravený.“

TIP: Slovan vyhrá sériu 4:3.

Branislav KONRÁD (dnes brankár Olomouca)

„Ako 18-ročný som debutoval v extralige práve v zápase v Bratislave, na to sa zabudnúť nedá. Vyhrali sme na Slovane 3:2 po predlžení, víťazný gól strelil Kmeč.

Už keď som chytal za Slovan, spomínam si na semifinálovú sériu proti Nitre, ktorá sa skončila 4:0 pre belasých. Slovan vtedy viedol tréner Stavjaňa. Spomínam si, že môj vtedajší spoluhráč Stano Hudec mi vtedy „fukol“ krásny vlastný gól, hneď po buly… Bože, to je už tak dávno…

Budem úprimný, slovenskú ligu až tak poctivo nesledujem, sem-tam si pozriem výsledky, viem, že Nitra je piata, čo je slušný výsledok.

Zo súčasného kádra Nitry som hral so Švarným, Slovákom či Pupákom, takisto v Slovane mám pár bývalých spoluhráčov.

Čo povedať pred sériou? Dúfam, že bude pre divákov zaujímavá a nech sa hrá 7 zápasov.

Som z Nitry, tu som vyrastal, za Slovan som hral 5 rokov, takže obidva tímy sú mi blízke.

V Nitre mám veľmi veľa kamarátov, ktorí hokej sledujú, už len kvôli nim by som postup prial corgoňom. Škoda, že nemôžu byť na štadiónoch diváci. Bez divákov to nie je také play-off, aké by malo byť.“

TIP: Nitra vyhrá sériu 4:3.

Ján FILC (koordinátor športového oddelenia SZĽH)

„Vyrastal som v Slovane, ale za áčko som si nezahral. V Nitre som strávil 10 rokov, prirástla mi k srdcu, a preto ju stále sledujem. Počas môjho pôsobenia v klube som pracoval aj ako tréner mládeže. V tom období sa za pomoci ľudí vo výbore vybudoval napríklad systém športových tried a dávala sa dohromady silná hokejová základňa.

Z hráčskej kariéry mi utkvel v pamäti jeden letný pohárový zápas, už na konci mojej kariéry, keď sme belasých porazili 4:0. Bola to príprava, ale Slovan hral v plnej zbroji. Bolo to už po odchode bratov Šťastných.

Som rád, že aj v súčasnosti dávajú v Nitre priestor mnohým mladým hokejistom, čo je samozrejme pochopiteľné aj z hľadiska ekonomického. Je fajn, že mladí hráči sa dostávajú do súkolia.

Papierovo by Slovan z hľadiska skladby kádra mal byť favoritom, ale jeho výkony nezodpovedajú očakávaniam vlastníkov, takže Nitra má veľmi reálnu šancu v týchto súbojoch uspieť.

Dôležité budú výkony brankárov v týchto zápasoch „back to back“, potom ochota hráčov sa zapojiť v systéme do bránenia, ako aj kvalita smerom dopredu. Rozhodnú detaily. Tip na výsledok série vám však nedám, nie som dobrý tipér...“

TIP: Netipuje.

Najproduktívnejší Nitrania v Slovane Ján Jaško - 10 sezón, 408 z, 348 b (194+154) Ľubomír Kolník - 5 sezón, 268 z, 284 b (147+137) Ivan Švarný - 6 sezón, 329 z, 80 b (22+58) Juraj Štefanka - 2 sezóny, 109 z, 79 b (34+45) Tomáš Hrnka - 2 sezóny, 86 z, 14 b (10+4) Samuel Buček - 1 sezóna, 14 z, 11 b (5+6) Andrej Kmeč - 1 sezóna, 33 z, 11 b (3+8) Stanislav Hudec - 1 sezóna, 24 z, 10 b (2+8) Miroslav Štefanka - 2 sezóny, 28 z, 7 b (2+5) Jozef Stümpel - 1 sezóna, 9 z, 6 b (2+4) Štefan Ružička - 1 sezóna, 11 z, 4 b (2+2)

Vladimír VLK (aktuálne nie je činný v hokeji)

„V rokoch 2005-06 sme mali v Nitre veľmi dobrý mančaft, vyhrali sme základnú časť, Slovan sme porážali doma i vonku. Boli to veľmi kvalitné zápasy, na oboch stranách vynikajúci hráči, za Nitru napríklad M. Kováčik, Kollár, J. Kováčik, Milo, Chrenko, atď. Vtedy to bol pre nitriansky hokej skvelý posun vpred, veď pár rokov dozadu hrali o záchranu. Mali sme vtedy aj na titul, žiaľ, stalo sa, čo sa stalo.

Pekné dva roky som predtým odohral aj za Slovan, kde som sa tešil z ligového zlata.

Takže ak sa ma pýtate, komu fandím v tejto sérii, je to pre mňa ťažké, pretože dobre sa poznám s ľuďmi z oboch klubov, trénermi i funkcionármi. Prajem to obom rovnako, takže žiadny tip vám nepoviem.

Nitra má dnes kvalitných trénerov Stavjaňu a Mila. Myslím, že T. Chrenko a M. Kováčik vedú klub veľmi dobre a ja im držím palce.

Očakávam vyrovnanú sériu, Nitrania môžu Slovan potrápiť alebo aj zvíťaziť. Všetko je možné. V play-off sa neraz stáva, že rozhodujú tretie, štvrté päťky.“

TIP: Netipuje.

Ján JAŠKO (dnes generálny manažér HK Altis Orava)

„Som Nitran, odchovanec Nitry, jednu seniorskú sezónu som odohral doma ako 17-ročný. Ako hráč Slovana som nastupoval proti Nitre v sezóne 1989/90, kedy sme sa stretli v I. SNHL.

Nitra bola už vtedy povestná skvelými fanúšikmi, ktorí tvorili polovicu úspechu tunajšieho hokeja.

Zápasy Nitry proti Slovanu bývali vybičované do krajnosti, ale musím povedať, že v rámci fair-play. Preto je škoda, že dnes nemôžu byť diváci na tribúnach...

Dnešná Nitra je najpozitívnejší príklad z celej extraligy. Síce mala výkyvy, ale zaslúžene si vybojovala miesto v prvej šestke, čo je úspechom. Plusom je, že Nitra dáva veľa šancí vlastným odchovancom a tí sa odvďačili dobrými výkonmi.

Očakávam vyrovnanú sériu, ale myslím si, že postúpi Slovan. Belasí majú kvalitu a najvyššie ambície. Slovan má vyrovnanejší a skúsenejší káder vo všetkých radoch. Mnohí Nitrania zažijú takéto súboje po prvýkrát a môžu sa vybičovať k vynikajúcim výkonom.“

TIP: Slovan vyhrá 4:2.

Jozef STÜMPEL (majster sveta, 1012 zápasov v NHL)

„Až tak veľa zápasov Nitranov v tejto sezóne som nevidel, takže nemôžem úplne objektívne okomentovať nitriansky mančaft. Vieme, aký priebeh mala ich sezóna, ku koncu sa znova výkonmi zdvihli. Stretávajú sa štvrté a piate mužstvo tabuľky, aj preto by to mala byť vyrovnaná séria.

Ale naozaj ťažko predpovedať jej priebeh. Dôležité bude aj to, ktorí hráči sa Slovanu uzdravia.

Rozhodujúca bude momentálna forma, výkony brankárov, takisto aj presilovky a oslabenia.

Kto si dokáže lepšie postrážiť kľúčových hráčov súpera, bude úspešnejší. Neprekvapí ma, keď bude séria trvať sedem zápasov.

Chalanom z Nitry želám úspech, nech im to vyjde čo najlepšie, nech majú radosť z hokeja, ale výsledok série si tipovať netrúfnem.“

TIP: Netipuje.