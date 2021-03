Nitrianski seniori si nájdu v schránke respirátory

Do distribúcie sa zapojilo 64 zamestnancov radnice.

30. mar 2021 o 14:10 Miriam Hojčušová

NITRA. Radnica kúpila 60-tisíc respirátorov za 8 099 eur, väčšinu z nich rozdá seniorom. Dnes ich začali roznášať zamestnanci do schránok.

Nárok na tri respirátory má vyše pätnásťtisíc Nitranov nad 65 rokov. Vo februári to schválili poslanci.

Pôvodne chcelo mesto kúpiť seniorom po dva opakovateľne použiteľné respirátory, no nepodarilo sa ich zohnať. Preto objednalo viac jednorazových. Dodala ich spoločnosť Elron. Cena jedného vychádza na 13,4 centa.

Do distribúcie takmer 46-tisíc respirátorov je zapojených 64 zamestnancov mestského úradu. Spolu s nimi roznášajú aj informačné letáky o covide. Stihnúť to chcú do konca týždňa.

„Najviac okrskov je na Klokočine (16) a Chrenovej (15). Najväčší okrsok vznikol na Čermáni, kde kolegyňa roznesie 1128 respirátorov pre 376 seniorov,“ povedal Henrich Varga z radnice.

Do mestskej časti Párovské Háje je určených 258 respirátorov pre 86 seniorov.