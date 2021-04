Srdciar z Klasova stále vidí zbitého Laža

V Nitre vždy bývala na Slovan prekročená kapacita štadióna, tvrdí dlhoročný fanúšik.

1. apr 2021 o 6:37 Martin Kilian ml.

MAREKOVI BALÁZSOVI (31) sa nezavrú ústa, ak je reč o rivalite Nitry so Slovanom.

Od návratu corgoňov do extraligy (2003) nevynechal priveľa domácich zápasov. Každoročne si namiesto jednej permanentky kúpi dve. Klub má v srdci.

„V Nitre sa vždy najviac chodilo na Slovan,“ začal Marek Balázs.

OVEĽA VIAC O HK NITRA NÁJDETE V ŠPECIÁLNEJ PRÍLOHE AKTUÁLNYCH MY NITRIANSKYCH NOVÍN

„Vždy to bolo derby, vždy takmer beznádejne vypredané, lístky sme museli mať niekoľko dní vopred a pre dobrý výhľad sa čakalo tri hodiny pred zápasom pred mrežami štadióna. Plné tribúny fandili už na rozkorčuľovaní, nie nadarmo sa hovorilo, že mužstvá neradi chodili do Nitry, už v autobuse prehrávali 0:2. Dovolím si tvrdiť, že kapacita bola vždy prekročená, na zápasoch bolo odhadom aj päť či šesť tisícok ľudí. Slovanu často pomáhali rozhodcovia, a tak nevraživosť a nadávky najhrubšieho kalibru nikdy nechýbali. Atmosféra v posledných play-off sa určite nevyrovnala tej pred odchodom Slovana do KHL, dnes naň v Nitre príde dvakrát menej ľudí. Podobná rivalita sa neskôr zrodila proti Banskej Bystrici, nikdy nebola až taká.“

Priateľstvo ho spája aj s Michalom Novákom (tretí sprava) a Filipom Bajtekom (druhý zľava). (zdroj: archív (mb))

Článok pokračuje pod video reklamou

Z derby so Slovanom má v živej pamäti najmä 22. november 2009.

„V Ružinove – Nepelova aréna sa prerábala – sme prehrali 1:8. Nikdy nezabudnem na bitku Miša Nováka s búrlivákom a miláčikom slovanistov Mirom Lažom. Chcel zbiť Mira Kováčika, ale Mišo ho vyzval, uštedril mu tvrdé údery a prevliekol dres cez hlavu. Lažo dostal doma naložené, pamätné a špeciálne,“ spomínal Marek Balázs, manažér futbalistov Klasova, ktorý vo štvrťfinálovej sérii tipuje postup Nitry.

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej prílohe o hokejovom play-off, ktorú MY Nitrianske noviny vytlačili vďaka partnerom AQUAFLOT, STK A EK Žirany, FINVIA, PIZZA GOLIANOVO, TITRANS, DEXIS, ŠTEFAN NAGY RE/MAX FAMILY, ZIMKLIMA, BENFI.