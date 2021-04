Čo spája Stocha, Duchoňa, Desmod a úspešnú Pizzu Golianovo?

Prosperujúci podnik sa teší z tradície a maľuje si smelé plány.

2. apr 2021 o 6:58 Martin Kilian ml.

Z jedného auta je päť, z troch zamestnancov desať, zo šiestich pízz v letáku už tridsať, čo napiekli za týždeň, dnes spravia za deň a čo kedysi rozviezol jeden, dnes nestíhajú dvaja, a tak si rukávy rád vyhrnie aj sám manažér.

Pre Pizzu Golianovo nie je trinástka žiadna nešťastná číslica, toľko rokov sa potia na trhu. A stále lepšie!

„Cez týždeň sme spočiatku nerobili, nebolo pre koho, a cez víkend sme sa nezastavili, neexistovali žiadne rodinné oslavy, ale taká výhra to hneď nebola, prvé zapekané cestoviny sme jedli iba ja a pes...“ začal MARIÁN DUCHOŇ ml. (31).

Marián Duchoň ml. sa s Pizzou Golianovo nenudí. (zdroj: archív (md))

„Základy firmy položil môj otec Marián. Nikdy sme nemali veľké oči, vždy šli krôčik po krôčiku. Nikdy nám ani nenapadlo, že si vyskladáme vlastnú pizzu, no stalo sa a volá sa po synovi Markovi (úsmev). Pre väčší záujem sme prerábali pec, nejde na elektrinu, ale na drevo, to je pre kvalitu rozdiel ako tisíc a jedno. Pristavovali sme fajčiarsku miestnosť, nech sa každý cíti komfortne. Uvažujeme rozšíriť kuchyňu. Každé dva-tri roky prišla nejaká novinka, vlani sme piekli korona pizzu, robíme aj burgre a najnovšie tiež hotdogy, a to nie hocijaké! Za tých trinásť rokov sa vystriedali štyria kuchári, asi desať je s nami Tomáš, všetci ho voláme Rebel,“ hovoril hrdý rodák z Golianova.

Vlajkovou loďou šikovnej kuchyne je garážová pizza, najobjednávanejšia zo všetkých nasýti azda aj býka.

Pizza Golianovo za celý čas existencie sídli práve v Golianove. (zdroj: archív (pg))

„Raz k nám zablúdili dve talianske rodiny zo Sícilie v karavanoch, asi dvanásť ľudí, spájali sme im stoly a báli sa, čo povedia. Oblizovali sa a išli vyniesť kuchára na rukách,“ prezradil manažér, ale aj kuchár, dispečer, rozvozca, skrátka chlap pre všetko, ktorý je však alergický rozprávať o úspešnej pizzerii v prvej osobe – pod strechou pekného sídla si všetci tykajú a cítia ako tím.

Na krásnej letnej terase, kde si pri zvieratkách či čapovaných Svijanoch prídu na svoje menší i väčší, vyhráva muzika svetoznámeho menovca (a možno vraj vzdialenej rodiny), neďaleko zas v prenajatej skúšobni Duchoňovcov vymýšľa hity Desmod.

Rozširovali pec. Namiesto elektriny ide na drevo. (zdroj: archív (pg))

Pizza Golianovo má bielo-modrý leták a netreba dlho hádať, prečo. „Nitru máme v srdci. Neraz som bol na hokeji na Kolníka. V prípravke som zas hral futbal s Miňom Stochom pod pánmi trénermi Vladimírom Chlpíkom a Jozefom Ivanom,“ vytiahol pikošky Marián Duchoň ml., ktorý športom žije doteraz, veď logo pizzerky nájdete na dresoch Čechyniec, Golianova a čoskoro možno aj Klasova.

