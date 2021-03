Nitranov spláchlo. Zajtra to tu prídeme rozbiť, verí Švarný

Corgoni Slovanu „nerobili zle“, vyfasovali 0:5 a vo štvrťfinále prehrávajú.

31. mar 2021 o 20:30 Martin Kilian ml.

Šanca? Takmer žiadna. Pohyb? Mizivý. Výsledok? 0:5.

„Takto sa play-off nehrá!“ skričal tréner Antonín Stavjaňa, keď si už v polovici prvého zápasu série vybral time-out, lebo jeho zverenci hrali v móde akéhosi augustového priateľského zápasu.

Po 12 strelách dravejšieho Slovana svietilo 3:0 a Matt O'Connor, čarodej finišu základnej časti (úsp. zákrokov 94,89%, gólový priemer 1,77), sa pakoval z brány.

Lenže šikovný Gašpar zavesil aj Cowleymu (4:0) a všetko dotvoril v presilovke Harris (5:0).

0:1 je stav štvrťfinále (hrá sa na štyri víťazné zápasy) z pohľadu Nitry pred zajtrajším zápasom v Bratislave (18.00 h)

„Najlepší výkon Slovana v sezóne,“ hodnotil Tomáš Prokop, novinár denníka Šport, ktorý videl jeho drvivú väčšinu zápasov v ročníku.

Nitra v Bratislave neskórovala premiérovo od prvého semifinále 2010 s belasými (0:4).

„Akoby hrala extraliga s prvou ligou. Ak sme v niečom zlyhali, tak jednoznačne v korčuľovaní. Ak sa chceme Slovanu vyrovnať, od tohto musíme začať. Nohy nám nešli, bez toho môžete vymýšľať systémy, aké chcete. V presilovke to tam nezaveziete, keď to chcete iba rukami,“ vyhlásil Stavjaňa a na tlačovke vytasil papierik s menami.

„Bodák, Nemec, Vitaloš, Hřebíček, Holešinský, neviem, či Žitný a Kollár niekedy hrali play-off, Múčka, Minárik... Tých hráčov je tam veľa, aj keď sa snažili hecovať, tak ich to zomlelo, nezvládli to emočne. Beriem, dnes si to skúsili, spláchlo ich to. Dúfam, že zajtra sa z toho oklepú a bude to iné,“ pridal tréner HK.

Prečo nehral Drábek V zostave Nitry chýbal ťah na bránu, aký v posledných zápasoch symbolizoval Michaela Drábeka. Určite nechceme tvrdiť, že s prítomnosťou šikovného krídelníka by zápas vyzeral inak, predsa sa MY Nitrianske noviny na tlačovke spýtali trénera, prečo ho vynechal zo zostavy. „Bolo to moje rozhodnutie. Dali sme dôveru hráčom v takých formáciách, v akých boli. Je to pre nás viac-menej jediná alternatíva, potom už môžeme siahnuť jedine do juniorky,“ odvetil Antonín Stavjaňa.

Ledva Ivan Švarný dofrčal z ľadu, volil tvrdý slovník.

„Vlažný prístup,“ uznal obranca Nitry do kamier.

„Vôbec tam nebolo také nahnevanie, chuť po víťazstve, to bolo určite vidieť, kto to pozeral. Netlačili sme sa do situácií, prišli sme do tretiny, potom sme to strhli naspäť, nechceli sme vyhľadávať súboje, osobná statočnosť do brány tam nebola. V tretej tretine sme trošku začali klásť odpor, dohrávať súboje, začať sa s nimi šťuchať – o tom je play-off. Za stavu 0:5 sa musíme trošku nahnevať a nahecovať do zajtrajšieho zápasu. Berieme to ako poučenie, zlý zápas máme za sebou, potrebujeme dvanásť výhier k tomu, kam máme nasmerované. Verím, že každý si doma dobre pospí, uloží v hlave a zajtra prídeme ako nová Nitra, nachystaná to tu rozbiť.“

Corgoň večera Výber je úzky, Nitrania boli extrémne zakríknutí, predviedli jeden z najbojazlivejších výkonov sezóny. Pekné útočné záblesky však miestami ukázal ANDREJ KOLLÁR.

Hostia poskytli očividne výborne pripravenému favoritovi až desať presiloviek, tri z nich trafili O'Donnell, Zigo a Harris. Mali priestoru až-až.

„Z mojej pravej strany na krídle to majú dobre nacvičené – je tam ľavák, strieľa to alebo zhadzuje dole. Tak dali prvý a druhý gól. Pozrieme si to na videu. To je všetko o prístupe,“ povedal Švarný.

Ako si vysvetľoval toľkú laxnosť? „Možno dlhá prestávka, ťažko povedať. Mali by sme byť oddýchnutí, ale niekedy dlhé voľno aj ublíži. Teraz sme v zápasovom tempe, takže mám z toho dobrý pocit na zajtra,“ dodal.