Šalianky po boji víťazne (+FOTO)

Hádzanárky Dusla vo štvrtkovom dueli natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy.

1. apr 2021 o 22:50 Martin Kilian

Favoritom boli domáce hádzanárky, lenže hostky z Plzne začali vedením 0:3. Matušincová upravovala na 14:10, ale do šatní šli zverenky Petra Pčolu iba s dvojgólovým vedením. Po obrátke pokračoval neľahký boj. Po góle Patrnčiakovej šla Plzeň do vedenia 22:23. V 51. min. bolo ešte vyrovnané 25:25. Záver však predsa len lepšie zvládli Némethová a spol.

HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Plzeň 30:27 (17:15)

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková - Némethová 11/3, Obstová 6, B. Königová 3, Trepáčová 3, Pócsíková 2, Takáčová 1, Rácková 1, Tulipánová 1, Varjassiová 1, Matušincová 1, Špendlová, Ščípová, Ušiaková, Tisajová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Plzeň (najviac gólov): Patrnčiaková 8/1, K. Königová 6, Bušauerová 4.

Rozhodovali Haščíková, Kellner, pok. hody: 5/5 - 1/1, vylúčené: 1:2.

Peter Pčola, tréner: "Dnes sme sa na dva body nadreli viac, ako by som očakával. Začali sme síce kvalitne v obrane, ale nedokázali sme to využiť na ľahké góly z protiútoku. Práve naopak. Nepremieňali sme čisté gólové šance, čo Plzeň trestala z protiútokov, a tým sme postavili súpera na nohy. Bohužiaľ, ani v druhom polčase sa naša úspešnosť streľby príliš nezvýšila a k tomu sme spravili aj príliš veľa technických chyb. Teší ma, že sme v treťom zápase po sebe dokázali streliť 30 gólov a to, že sme znova zvládli vyrovnaný záver v náš prospech. Tento výkon ale už musíme hodiť za hlavu a plne sa koncentrovať na sobotňajší zápas s Pískom."