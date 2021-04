Podstavek: Partiu treba občas stmeliť na pivku

Rodák z Pardubíc sa v Nitre zapísal do histórie. Po konci hokejovej kariéry presedlal na podnikanie.

7. apr 2021 o 13:00 Martin Kilian

Zlaté české ručičky ukazoval v Nitre počas ôsmich sezón. Zo všetkých cudzincov odohral pod Zoborom najviac zápasov (347).

Nedávno oslávil štyridsiatku a už rok hokej nehrá. So snúbenicou Lydkou žije na okraji Nitry, vychovávajú spolu dcéru a syna.

Albín PODSTAVEK (40) je vďačný partner na debaty o hokeji.

Vychoval vás pardubický hokej, že?

Áno, ja som „Pardubák“. My sme boli extrémne silný ročník. V mládeži som bol s mnohými hráčmi, ktorí fakt niečo dokázali. Viacerí boli draftovaní do NHL, či vyhrali MS - Kolář, Koukal, Průcha, Hemský, Rolínek, Čáslava, Mojžíš a ďalší. Bol som kapitán juniorského tímu, keď sme získali český titul. Vtedy sme nemali konkurenciu, jeden zápas finále proti Vsetínu (s Hudlerom) sme vyhrali 10:0!

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ste sa dostali do Nitry?

Na skúške v Třinci som bol v príprave najproduktívnejší hráč. Ale prišli záhadné okolnosti. Zasiahla vyššia moc od sponzorov zo železiarní, zrazu chceli stavať na domácich a všetkých „cudzích“ poslali preč. Vtedy som dostal ponuku z Nitry, ktorá išla v roku 2003 do ligy ako nováčik. Možno keby sa v Třinci niekto inak rozhodol, zmenilo by mi to život. Ale tak to chodí. O tom, kde sa ocitnete, rozhoduje tenká línia.

Máte najviac štartov za Nitru zo všetkých legionárov.

Pomohlo mi určite to, že som „sadol“ trénerovi Uličnému. Keď som sem prišiel, Nitra začínala od nuly, tu chodilo pár stoviek divákov, tvoril sa nový tím. Trénera Boldiša čoskoro nahradil Uličný a ten ma mal rád. Bol som tu necelé tri roky, keď som po nezhodách s riaditeľom Plandorom odišiel. Vzápätí však skončil aj Uličný a hneď ma zavolal do Martina. Tam som prežil parádne tri roky. V Nitre neboli peniaze načas, ale v Martine áno, tam všetko fungovalo. Neskôr som sa vrátil do Nitry a bol som tu ďalšie štyri roky. A po polroku v rumunskej Csíkszerede som prišiel do Nitry aj tretíkrát.

A vtedy ste získali najväčší úspech s corgoňmi.

Áno, bronz v roku 2013. Mali sme silné mužstvo - Stümpel, L. Novák, Tománek, T. Chrenko, Kmeč a ďalší. Semifinále s Košicami ma dodnes mrzí. Prvý zápas sme vonku vyhrali. Ja som sa zranil, mal som otras mozgu, zostal som dva dni ležať v nemocnici. Druhý zápas sme viedli 1:0, Košičanov sme držali na dištanc, ale Marek Laco dostal gól od polky. Nahodený puk si zrazil do brány, prehrali sme po nájazdoch. Smola. To bol zlomový moment série. Doma sme dvakrát tesne prehrali a už sme sa nezdvihli.

Ďalej sa v článku dozviete aj toto: * s ktorými hráčmi sa mu najlepšie hralo * ako znie historka o tom, keď si hráči vystrelili z trénerov Uličného a Kolečániho * prečo musel spoluhráč Vlado Nemec po tréningu volať policajtov * či si hokejisti chodili sadnúť na pivo a čo sa tam udialo * ktorý jeho gól bol dôležitý pre nitriansky hokej * kedy mu bolo v hokeji najťažšie * komu prekážalo, že je Čech * koho nazývali najlepšie plateným krasokorčuliarom v Európe * či mu kluby zostali dlžné peniaze * ako s ním raz vybabral manažér v Nových Zámkoch * či zažil dohodnuté zápasy * ako raz hráčom vedenie povedalo, že "dnes nemusíte vyhrať" * prečo skončil s trénovaním žiakov v Nitre a aký má názor na rodičov mladých hokejistov * na záver pikantná historka o tom, za čo dostal najväčšiu pokutu v jeho kariére * a oveľa viac :-)

Zavážili pre vaše pôsobenie v Nitre aj fanúšikovia?