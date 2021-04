Roman Valkovič: Herec má byť svedomím národa

Pri príležitosti 70. výročia Starého divadla Karola Spišáka v Nitre nám herec priblížil, čo preňho predstavuje divadlo a ktoré z postáv si zamiloval.

3. apr 2021 o 8:53 Dominika Cunevová

NITRA. Staré divadlo Karola Spišáka si tento rok pripomína 70 rokov od prvej premiéry nitrianskych bábkarov. Svoje dojmy za obdobie strávené na týchto divadelných doskách nám opísal jeden z jeho dlhoročných hercov Roman Valkovič.

Čo vám dalo pôsobenie v Starom divadle Karola Spišáka?

Asi ako v každom zamestnaní vám prostredie, kolektív, ľudia, prajní aj neprajní, vždy niečo dajú! Ale divadlo a slušní herci to je rehoľa! Herec má byť svedomím národa. Nemá slúžiť žiadnej politickej garnitúre alebo inej prostitútke.

Ale sú ľudia, ktorí vás obohatia, a ja som mal šťastie, že som takých stretol. Ďakujem mojim starým kolegom, „pôvodným osadníkom“, že ma nenechali zdivočieť a tie mladícke a drzé krídla odstrihli hneď v zárodku môjho nespútaného mladíckeho rozletu!

K tomu neodmysliteľne patrí pokora. Áno, tá pokora, ktorá vás prinúti premýšľať, ktorá vás prinúti byť láskavým, tolerantným, pracovitým, slušným, niekedy aj úslužným či servilným, a občas aj vzdorovitým. V každom prípade, nabáda vás byť najlepším, ale nie za každú cenu, odovzdať divákovi maximum posolstva. Rozplakať ho, rozosmiať, vzdelávať, ale aj baviť či dojímať. Obohatiť ho vášňami, emóciami, proste slúžiť mu a byť v jeho životných chvíľach ako dobrý sprievodca a priateľ. Dať mu silu a chuť žiť. Jediná jej „Devíza a Daň“ (dva v jednom) je pocit blaženosti pri každom čo i len náznaku úspechu, byť maličkého, ktorý však vždy prijímate ako memento – hej, upokoj sa a snaž sa byť lepším, ale nie egoista. Byť lepším, ale nie za každú cenu. Byť stále človekom.

Čo považujete za pre vás prelomový moment v divadle?

Bolo ich niekoľko! Dilinove husle – uvoľnenie, pohoda. Faust a postava Mefista - nádherná postava, nádherné predstavenie. Ostatná postava profesora Klamma v Klamovej vojne - neskutočná výzva a vďaka za nádhernú postavu, ktorá bola asi pre mňa životná!

Čo by ste divadlu poprial do nasledujúcich rokov?

Nechcem aby to bolo klišé, ale určite noblesnú budovu v novom šate s útulnými priestormi a dobrou energiou tak ako pre návštevníkov, tak aj jej rehoľníkov, zamestnancov. Zaslúži si to nielen divadlo, ale aj divák a aj moje rodné mesto. Ale to nejde bez dobrého riaditeľa. A tu patrí veľká vďaka Martinovi Kusendovi. Divadlu by som teda prial dlhý život na čele s človekom, ktorý je plný energie, vitality a vervy posunúť veci k lepšiemu. Dobrý riaditeľ plný energie a neutíchajúceho entuziazmu je dobrý motor a o dušu sa postará dobrý kolektív. Či už na javisku, alebo v kanceláriách. A tak mi moja pokora velí. Vďaka vám milí kolegovia vďaka vám bývalým, súčasným a verím, že aj budúcim! ⋌