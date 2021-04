Hradecká úspešná v Turecku

Mladá nitrianska tenistka strávila tri týždne v Istanbule.

3. apr 2021 o 20:42 Martin Kilian

Tréningový kemp v Turecku zavŕšila tenistka TK Slávia SPU Nitra Lucia Hradecká na medzinárodnom turnaji do 16 rokov, hoci v lete oslávi iba štrnásť.

Išlo o podujatie série Tennis Europe, tretia kategória. Nitrianka sa prvýkrát predstavila na turnaji U16.

Vo dvojhre v hlavnom pavúku hralo 32 dievčat z 11 krajín. Lucia najskôr porazila tri súperky z Turecka, ale v semifinále už nestačila na prvú nasadenú, Rumunku Ciubotaru (o dva roky staršiu) vo dvoch setoch.

Štvorhru hrala Hradecká s Tamarou Šramkovou (TK Jednotka Bratislava). V prvých dvoch kolách porazili dve domáce dvojice, potom ich v semifinále vyradil slovenský pár Janigová - Žabková (Púchov, Empire Trnava) po supertajbrejku (8:10).

"Bola to Luckina premiéra v U16 a máme dva bronzy, takže môžeme byť relatívne spokojní. Sme tu tretí týždeň, v posledný hrací deň zrejme na ňu už doľahla únava a nehrala svoj optimálny tenis," zhodnotila Luckino účinkovanie jej mama a trénerka Andrea Hradecká. Slovenská výprava v nedeľu poletí domov.

"Ďalší program Lucky je ešte v riešení. Mali sme ísť do Chorvátska na tri týždne, ale sme to zrušili. Chceli by sme sa dostať do Moskvy na turnaj najvyššej kategórie U14. Uvidíme, či sa to podarí. A potom máme v pláne turnaje v susedných krajinách. Samozrejme, zároveň dúfame, že už čoskoro budeme môcť doma na Slovensku regulárne trénovať," dodala mama-trénerka.