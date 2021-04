Päťdesiat hrdiel pred zimákom a roztržka už na rozkorčuľovaní

Strely (24 – 31 – 36) i góly (0 – 1 – 2) zápas čo zápas rastú Nitranom ako z postupky (vrátane výkonov), ale sériu so Slovanom prehrávajú 0:3, lebo kvalitu im zatiaľ nejde oklamať.

4. apr 2021 o 22:55 Martin Kilian ml.

Tentoraz sa ukazujú sa aj eurá naliate do kádra boháčom Hrubým (dnes v šiltovke dozeral na výhru 3:2), lebo kým domáci zahadzovali veľké šance, Bratislava skórovala z malých.

Veľkonočná nedeľa začala pokrikmi päťdesiatich fanúšikov pred zimákom. Napriek zákazu vychádzania v rúškach vytlieskali hokejistov na tímovom zraze. Aplauz očividne najviac prekvapil vyjavených Kanaďanov, najväčší zožali tréner Stavjaňa a kapitán Mezei na motorke. Šesť policajných áut prišlo, videlo a odišlo.

„Bolo to veľmi pekné, nič také som nikdy v kariére nezažil,“ polichotil najlepším fanúšikom Andrej Šťastný, prekvapenie v dnešnej zostave.

Práve uzdravený center HK konal v roztržke už na rozkorčuľovaní.

„Stál som na červenej, ‚Šťavák‘ do mňa strčil, neviem, prečo, asi si myslel, že som na ich polke, neviem, či to tak bolo alebo nie. Asi chcel trošku vynervovať zápas. Aj sa mu to podarilo. Podľa mňa to bolo od neho trošku prehnané, ale to je hokej, to sa stáva,“ komentoval slovanista Patrik Maier.

„Nejak by som to nerozoberal. Videl som Patrika stáť na našej strane ihriska, to sa nerobí,“ vyhlásil Šťastný.

„Vedel som, že keď nastúpi, bude robiť presne to, čo robil. Vedel som, že ak tam je, tak bude na ľade bordel, tak aj bol,“ pokračoval Maier a Šťastný to vzal bez reakcie.

Corgoň večera Zaujal nebojácny a súbojový výkon obrancu MARTINA VITALOŠA, ktorý má muchy, ale vidno na ňom progres.

Preto sa emóciami rozpumpovaná prvá tretina hrala až 50 minút (!), pričom za prvých 158 sekúnd bolo už päť vylúčených!

Nitra nastúpila s najfyzickejším hokejom v sérii, lenže Kollár, Bajtek či Holešinský nedali šance, Parksa (v play-off má úspešnosť 98,59%!) vymiešal iba Finlay (1:2) a prestrelil Slovák (2:2), keď reagovali na trefu Ališauskasa (0:1) po buly (corgoni vyhrali v štvrťfinále zatiaľ iba 41% vhadzovaní) a Šišovského (0:2) po chybách štvrtej formácie.

Nedeľný výkon Martina Vitaloša zaujal. (zdroj: Miroslav Slávik)

Razítko na 2:3 dal v 55. minúte Harris z akcie Bučeka. Smola pre domácich, že krátko predtým Šťastný vpredu pri mantineli púšťal puk, ktorý nenašiel jeho spoluhráčov.

Srdiečko v dnešnom výkone nesmie Nitre vytknúť nik, ale teraz ju spasí už iba zázrak, lebo v 27 sezónach extraligy iba Trenčín (a dvakrát) otočil play-off sériu z 0:3 na 4:3.

Milo o inkasovaniach 0-1: „Prehrali sme čisté buly, tam musíme ísť lepšie do bloku, brankár nevidel, mal zakrytý výhľad, príliš mu to vyčítať nemôžeme.“ 0-2: „Bol tam nedôraz, brankár nezakryl puk, vypadol mu z lapačky, musíme lepšie pokryť súperovho hráča, aby nedorážal.“ 2-3: „Zle sme vyriešili situáciu dvoch na dvoch, nešťastne sa to odrazilo a bol z toho gól do prázdnej brány. Za stavu 2:2 sme mali rovnakú šancu, Holešinský nedal.“