ViOn ako Jekyll aj Hyde: V krste VAR-u najlepší i najhorší polčas

Zlaté Moravce prvým polčasom šokovali Slovan vo vlastnej kuchyni, ale Bratislavčania peknými akciami otočili z 0:1 na 4:1.

5. apr 2021 o 10:24 Martin Kilian ml.

Ako keď vám v prehýrený šibačkový pondelok svet leží pri nohách, no ráno nie a nie vstať z postele, alebo ako zo svetoznámeho príbehu o dobrom Jekyllovi a zlom Hydovi.

Na doktorát z taktickej dokonalosti súci FC ViOn zo štyroch dobrých šancí viedol 1:0 a padla reč na prvú výhru na Slovane v histórii, ale napokon sa riešilo, či tam po 13 rokoch znovu neschytá šestku, lebo majster začal hrať majstrovsky (1:4), ukázal sa priepastný rozdiel v rozpočtoch a Požitavania až v 25. kole sezóny mali svoju prvú pasáž „na uterák“.

Tréner Ľuboš Benkovský súhlasil s našim postrehom o najlepšom prvom polčase a najhoršom druhom v rámci zlatomoravskej jari.

„Stratili sme tímového ducha. Videl som, že hráči prestali veriť, že môžeme dosiahnuť body, a to bola najväčšia chyba, ktorá sa mohla stať,“ hodnotil Benkovský.

Denis Duga sa narobil v strede poľa a povedal: „Tréner zvolil dobrú taktiku a v prvom polčase sme boli vyrovnaným súperom. Žiaľ, cez prestávku sme asi zostali v kabíne. Oni museli dostať v šatni fén, lebo takto asi majster nehrá, prekvapili sme ich. Potom si vstúpili do svedomia a začali hrať svoju hru. Za 5-10 minút nás vybavili na 2:1, potom si hrali, čo potrebovali.“

Tréner Benkovský triezvo zhodnotil zápas. (zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Práve „Dugič“ bol v 27. minúte „pokusným králikom“ videoasistenta rozhodcu na Slovensku. Arbitrovi Petrovi Kraľovičovi vďaka systému pošuškali do slúchadla, že líder Zlatých Moraviec fauloval Medveděva a gól na 0:1 po rohu neplatí.

„Rozhodca to odpískal, takže faul to asi bol. Ani som do toho nedával ruky, snažil som sa ho telom dotlačiť, nech to dám do siete ja alebo Medvěděv sám. Nevidel som to ako môj jasný faul,“ komentoval Duga.

„Išiel na kávu?“ žartovala striedačka hostí, keď Kraľovič s VAR-om zanedlho zavinil azda štvorminútový prestoj (kontroloval „penaltový“ faul Chrena na Čavriča), ale o to viac v prvom polčase nadstavil, takže Hrnčár mohol prerezať šestnástku centrom na Čonku (0:1).

„Proces trval tri a pol minúty. Nie je to ideálne, najradšej by sme sa dostali do minúty a pol, maximálne dvoch,“ hodnotil projektový manažér systému VAR na Slovensku Vladimír Medveď a premiéru nazval úspešnou.

Vionisti predvčerom rozumne ušetrili už uzdraveného Filipa Balaja. Na osemfinále Slovnaft Cup-u v Senci so Skalicou (streda 11.00 h) a dôležitú ligovú bitku v Trnave (sobota 17.00 h) bude kanoniera treba oveľa viac.