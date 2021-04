Zlí chlapci z Nitry po masakri Slovanu: „Šťavák“ sa zbláznil!

Osemgólová poprava letí do kroniky! Tréner Bratislavčanov Döme ale mal výhrady.

6. apr 2021 o 1:31 Martin Kilian ml.

Ešte aj teraz by republika otvárala oči v zostrihoch, decká by sa vonku hrali na Slováka (2+1), Hrnku (1+2) či Bodáka (1+2), bary by tancovali šťastím a veruže aj Pribina by sa strhol z večného spánku, čo za šialenstvo sa to pod hradom deje.

8:2 a 112 trestných minút! Nitra včera zmasakrovala Slovan v zápase dekády, ktorý si dookola budú prehrávať na YouTube celé podzoborské generácie.

Veď aj maskot Corgi po trefe Slováka na 3:2 euforicky prebehol krížom cez ľad tľapnúť si s oslavujúcou striedačkou, no po pár sekundách slávy ho šéf zimáku Miroslav Ecker nemilosrdne vyviedol zo štadióna.

1:3 je stav štvrťfinálovej série z pohľadu Nitry (hrá sa na štyri víťazné zápasy) pred štvrtkovým duelom na Slovane (18.00 h).

Hrnka: Biť zozadu na zemi je o ničom

„Je to play-off, musíte použiť všetky zbrane, aby ste vyhrali vojnu. Dostali sme sa im pod kožu, vzadu odohrali fantastický zápas a dali osem gólov. Niečo sme si povedali už včera po zápase – nechceme zahodiť našu dobrú sezónu, je tu výborná partia. Bol to náš najlepší tímový výkon v sezóne a teraz nič nie je stratené,“ žmurkol Marek Slovák po najvyššom víťazstve Nitry nad Slovanom v histórii.

Corgoni mali nôž na krku, štvrtou prehrou v rade by zažili svoje najkratšie play-off v dejinách, a tak robili superfavoritom zle, ako sa v zápasoch o všetko patrí, čo doteraz bol X-faktor Bratislavčanov.

Fominych hral so sebavedomím, pekný gól na 2:1 provokatívne oslávil pred striedačkou Slovana. (zdroj: Miroslav Slávik)

Navyše neúnavnou aktivitou lietali po ľade z jedného prečíslenia do druhého. Predtým dominantní belasí obrancovia zrazu nevedeli chytiť Holešinského, Fominycha či Kollára.

Rozhodcovia popritom nestíhali rátať tresty, Vitaloš zmlátil Kundrika, Hrnka v ďalšej bitke zložil Maiera (a kľučkou ho zahanbil pri góle na 7:2), do strkaníc sa s penou na ústach provokovali obe strany.

Vitaloš zbil Kundrika. (zdroj: Miroslav Slávik)

Rozdielová mela sa strhla po druhej tretine, keď Bodák sekol Parksa (halu zaujímalo, čo tomu predchádzalo), rozrušený brankár Slovana v tretej perióde (6:0 pre Nitru!) stratil kúzlo a náhradník Gudlevskis bol s úspešnosťou 57% ešte deravší.

„Parksa sme striedali kvôli niečomu inému než gólom,“ vravel tréner hostí Róbert Döme.

„Museli sme pritvrdiť, už to muselo prísť. Ani oni nemajú neviem koľko síl. Takýmto štýlom hokeja ich dostaneme tam, kde boli dnes na konci,“ hovoril Tomáš Hrnka a k bitke s Maierom utrúsil: „Zachoval sa ako chlap, zhodil rukavice a normálne sa pobili. Ale takéto veci, čo sa tu robia, že zozadu, na zemi, biť, to je o ničom...“

Z pasovačky Hrnka - Maier vyšiel úspešnejšie nitriansky srdciar, ktorý si napokon pripísal hetrik Gordieho Howa (gól, asistencia a bitka). (zdroj: Miroslav Slávik)

"Šťavák" sa zbláznil!

Trójskym koňom stavjaňovcov bol Andrej Šťastný, útočník s najviac zápasmi za Slovan v KHL (s klubom sa stále sporí o peniaze) po dva a pol mesačnom zranení nechýbal v žiadnej potýčke, velil brnkaniu po nosoch hostí, div že sa nepobil s brankárom Parksom a víťazná šatňa ho v pokrikoch oslavovala.

„Šťavák sa zbláznil! Presne takéhoto chlapca sme potrebovali, nech sem príde. Vyhecoval to, tak to má byť, lebo my sa na to v play-off nemôžeme iba pozerať,“ hovoril Hrnka.

Ja nič, ja muzikant, šťastne sa tváril nitriansky buldog Šťastný a na otázku o strkaniciach odvetil ako profík: „Boli tam nejaké súboje, nejak som to extra nevnímal, sústredil sa na hru.“

Andrej Šťastný je hladný po hokeji, hoci po dlhom zranení ešte nie je vo svojej stopercentnej športovej forme, na ľade necháva absolútne všetko. (zdroj: Miroslav Slávik)

Corgoň večera Dôležité góly strieľali Martin Bodák a Marek Slovák, ale ten správny emočný rozmer dodal celému tímu ANDREJ ŠŤASTNÝ. S adrenalínom natlakovaným od hlavy až po päty zase potvrdil, že sa narodil, aby hral play-off.

Milo: Zákernosti nie sú náš štýl

Tréner Slovana mal výhrady k džungli šarvátok a vylúčení.

„Neviem, či je to taktika, to musím nechať na kolegov. Ja sa na to pozerám z iného pohľadu – nemám problém, ak sa chalani zrážajú a pobijú, ale nemám rád hráčov, ktorí robia zle naschvál, to mi trošku vadí. Beriem to ako súčasť play-off. Ale aby nám niekto búchal do brankára, pichal ho každý zápas...“ hovoril Róbert Döme a hneď mu letela protiotázka, či oni nemajú hráčov, ktorí robia zle naschvál. „My sme po druhej tretine ešte nesekli žiadneho brankára,“ stroho odvetil.

Nitrania v sérii ešte žijú, rýchle vyradenie odmietli famóznym výkonom, asi najlepším v sezóne. (zdroj: Miroslav Slávik)

Pýtal sa aj nitriansky pohľad.

„Určite nie sme typy trénerov, ktorí by nabádali hráčov robiť zákernosti. Kto pozná mňa a Stavjaňu, vie, že toto určite nie je náš štýl a určite to hráčom neprízvukujeme,“ reagoval asistent Dušan Milo.

Corgoni „tečú“ v sérii už „iba“ 1:3 a Slovan stále má mečbaly (ďalší vo štvrtok od 18.00 h v Bratislave), ale včerajší trojhodinový šibačkový világoš Nitry s výkonom ako ušitým na play-off nanovo zamiešal kartami mocnej čarodejnice psychiky.