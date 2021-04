V Nitre je nová donášková služba Wolt, jedlo si môžete objednať z viac ako 30 prevádzok

Zákaznícky servis odpovedá na otázky priemerne do jednej minúty.

6. apr 2021 o 9:45

Odkedy funguje Wolt aj v Nitre? Koľko prevádzok už využíva vaše služby?

Služby Woltu sú v Nitre dostupné od 11. marca, zákazníci si môžu vybrať z viac ako 30 reštaurácií a ďalšie prevádzky neustále pribúdajú. Sme radi, že v našej ponuke Nitrančania nájdu donášku exkluzívne z McDonald’s, ďalej Starbucks, La Donuterie či obľúbené lokálne podniky ako Bearded Brothers alebo Doki Doki Restaurant.

S Woltom sa spája kvalitná a rýchla donáška - avizujete, že to stíhate do 30 minút. Ako je to možné zvládnuť?

Základom je jednoduchá a spoľahlivá aplikácia, či už na strane zákazníka, reštaurácie alebo kuriéra. Logistika musí byť zvládnutá na všetkých stranách a vďaka neustálemu vývoju našich aplikácií dokážeme udržiavať priemerný čas doručenia na 30 minútach. Spokojnosť zákazníkov a reštaurácií je u nás na prvom mieste. Máme špeciálne zaškolených kuriérov, ktorí robia svoje maximum pre čo najrýchlejšiu a bezpečnú bezkontaktnú donášku, naše technológie im v tom významne pomáhajú. Zároveň máme vybudovaný rýchly zákaznícky servis, ktorý reaguje okamžite v momente otázok alebo problému a snaží sa situáciu vyriešiť k spokojnosti čo najskôr.

Čím je Wolt špecifický v porovnaní s inými donáškovými službami?

Wolt sa teší medzi zákazníkmi popularite najmä pre prehľadnosť a jednoduchosť používateľského rozhrania. Máme bohatú ponuku nielen reštaurácií, ale najnovšie napríklad aj kvetov. Zákaznícky servis odpovedá na otázky priemerne do jednej minúty. Absolútnou prioritou Woltu je čo najlepšia zákaznícka skúsenosť od objednávky až po samotné doručenie. Naši kuriéri využívajú vo veľkej miere na dopravu bicykle, Wolt je zároveň donáškovou službou, ktorá svoje uhlíkové emisie 100 % kompenzuje v rámci partnerstva so spoločnosťou South Pole - lídrom v oblasti klimatických zmien. Každý mesiac počíta emisie za všetky doručenia cez Wolt a kompenzuje ich zakúpením takzvaných uhlíkových kreditov. Tie aktuálne investuje do dvoch projektov - záchrany 150 hektárov lesa v Brazílii, ide o plochu 215 futbalových ihrísk a 25000 stromov a do financovania vysádzania 42 000 stromov v Kolumbii.

Akou formou si môžu zákazníci objednať jedlo?

Ponuku partnerských reštaurácií nájdu zákazníci v našich mobilných aplikáciách Wolt ( iOS aj Android ), objednať si môžu aj na webe Woltu.

Prichádzate aj v Nitre s balíčkom podpory pre reštaurácie?

Áno, v reakcii na protipandemické opatrenia sme ešte v minulom roku pre reštaurácie vytvorili tzv. balík pomoci, v rámci ktorého sme znížili provízie za objednávky na vyzdvihnutie až na 0%. Z tohto typu objednávky reštaurácia neplatí Woltu žiadny poplatok, môže však využívať všetky benefity od marketingu až po jednoduchú a rýchlu objednávku. Zároveň Wolt znížil ceny doručenia a zaviedol možnosť prepitného pre reštaurácie, rovnako bez provízie. Okrem toho znížil minimálnu výšku objednávky a zvýšil odmeny pre zákazníkov.

Budete ponúkať v Nitre aj donášku iných tovarov ako jedla z reštaurácií?

Určite áno, už dnes si Nitrančania môžu okrem jedla cez Wolt kúpiť napríklad kvety, do budúcna plánujeme donášku rozšíriť o prakticky čokoľvek, čo sa zmestí nášmu kuriérovi do tašky alebo auta.

Hľadáte ešte pre Nitru kuriérov?

Aktuálne máme kapacity naplnené, ale pokiaľ by mal niekto záujem, môže sa registrovať na stránke https://wolt.com/sk/couriers, akonáhle budeme hľadať posily, radi sa vám ozveme!