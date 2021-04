Brvno i tyčka Skalice, ale Ďubek zakričal a lepší ViOn si odviezol postup

FC ViOn – Skalica 3:1 (1:0)

Góly: 3. Pintér, 76. Ďubek, 87. Duga – 57. D. Šebesta.

R Očenáš (Poláček, Vitko), ŽK: Moško – Mášik, Ranko, Hollý, bez divákov.

VION: Pelko – Čögley, Moško, Pintér, Čonka (90. Grozdanovski) – Duga, Tóth (90. Haspra) – Orávik (64. Balaj), Hrnčár, Kyziridis (73. Chren) – Ďubek (90. Šmatlák).

Tréner Ľuboš Benkovský: „Skalica bola maximálne nebezpečný súper, vedela si cez kolmé a nakopnuté lopty v otvorených priestoroch pripraviť šancu. Nebol to úplne pekný a futbalový zápas. Bolo tam veľa boja, nie až také veľké nasadenie. Prioritou bolo zvládnuť ho, a to sme ho zvládli, čiže sme splnili cieľ. Výkon bol až druhoradý, určite sa nedá hovoriť o veľkej spokojnosti, ale postúpili sme, a to je najdôležitejšie.“