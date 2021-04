Červené slovenské víno, ktoré si zamilujete

Predstavujeme DUNAJ z produkcie NAŠE VINOHRADY.

7. apr 2021 o 18:30

Podnebie na Slovensku posledné roky do veľkej miery svojím horúcim a dlhým letom podstatne prispieva ku kvalite slovenských červených vín. Slovenská odroda Dunaj patrí nepochybne medzi najznámejšie a po mnohých stránkach najúspešnejšie slovenské novošľachtence.

Dunaj z produkcie vinohradníctva – vinárstva Naše Vinohrady, predstavuje jedno z najlepších slovenských červených vín, ktoré je bežne dostupné v obchodoch vo výbornej kvalite za skvelú cenu.

Dunaj „pramení“ na teplom juhu Slovenska, pri obci Nová Vieska.

Slovenská odroda Dunaj je úzko spätá s úžasnou slovenskou šľachtiteľkou pani Dorotou Pospíšilovou, ktorú vo vinohradníctve – vinárstve Naše vinohrady považujú za prvú dámu slovenského vína. Najznámejší slovenský novošľachtenec, Dunaj, uzrel svetlo sveta v roku 1958, keď šľachtiteľka Dorota Pospíšilová skrížila Muškát bouchet a Oporto so Svätovavrineckým.

Cesta od oficiálneho uznania novej odrody hrozna až po registrované víno Dunaj však krátka nebola - trvala takmer štyridsať rokov. Vo vinohradníctve – vinárstve Naše Vinohrady má Dunaj ideálne podmienky na pestovanie, rodí sa na teplom juhu Slovenska pri obci Nová Vieska, v Strekovskom vinohradníckom regióne. Vinohrady tu majú unikátnu mikroklímu s jedinečnou polohou a najvyšším počtom slnečných dní v krajine.

„Lokálne dary prírody sú pretavené do hrozna a odzrkadľujú sa v našich vínach z produkcie Naše Vinohrady. Našim cieľom je vytvárať slovenské vína so svetovou kvalitou a za skvelú cenu dostupné pre každého. Dunaj z produkcie Naše Vinohrady hrdo nesie odkaz miesta, kde sa víno narodilo a sme naň právom hrdí. Môžete v ňom doslova ochutnať všetky farby, chute a vône nášho krásneho vinohradníckeho regiónu. Teší ma, že na Slovensku rastie obľuba červených vín. Pre Slovákov sa odroda Dunaj postupne stáva prvou voľbou pri výbere slovenských červených vín. Dunaj z produkcie Naše Vinohrady je v obchodoch dostupný pre každého a za dobrú cenu. Navyše, čo poteší ľudí s histamínovou intoleranciou je, že Dunaj a všetky naše vína z produkcie Naše Vinohrady sú s nízkym obsahom histamínu, najviac do 0.5 m.g/ liter. “, hovorí Martin Pomfy, spoluzakladateľ vinohradníctva – vinárstva Naše Vinohrady.

Pozitívne zdravotné účinky červeného vína

Pripiť si na zdravie červeným vínom Dunaj zo slovenských vinohradov, môže mať skutočne zdraviu prospešné účinky. Skôr ako vám vysvetlíme aké pozitívne účinky môže mať červené víno, musíme spomenúť kvalitu hrozna a pôvod vína.

Na Slovensku a vo svete sa produkujú ročne tisícky hektolitrov vína a vyššia cena nemusí znamenať automaticky vyššiu kvalitu vína alebo naopak. Ako rozpoznať kvalitné vína? V prvom rade sa pýtajte na pôvod hrozna. Všetky vína z produkcie Naše Vinohrady pochádzajú výlučne z hrozna z vlastných vinohradov pri obci Rúbaň a Nová Vieska.

Kvalitne spracované hrozno a šetrná práca v pivnici dávajú základ pre pozitívne zdravotné účinky vína. Resveratrol, obsiahnutý v hroznových šupkách je silný antioxidant. Odbúrava voľné radikály, a tým uľahčuje obnovu buniek. Vo víne môžeme nájsť okrem iného fruktózu, glukózu, enzýmy, vitamíny C, B1, B2, B6, resveratrol a mnohé ďalšie polyfenoly a minerálne látky. Najmä vápnik, meď, mangán, horčík, draslík, chróm či kremík a zinok.

Konzumácia primeraného množstva červeného vína prináša rad pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. V červenom, ale aj v bielom víne je látka (resveratrol), ktorá pôsobí v tele ako antioxidant. Červené vína tejto látky však obsahujú podstatne viac. Čo potvrdzuje aj pani Dorota Pospíšilová, ktorá odporúča denne vypiť dve deci vína pre zdravie.

„Červené víno obsahuje viac resveratrolu a antioxidantov ako biele víno, najmä vďaka fermentácii so šupkami. Musím zdôrazniť, že nie je červené víno ako červené. Dôležitú rolu zohráva aj pôvod hrozna, jeho pestovanie a ošetrovanie. Vína z produkcie Naše Vinohrady predstavujú záruku a garanciu kvalitne a šetrne dopestovaného hrozna v našich vlastných viniciach a zároveň šetrného spracovania v našom vinárstve. Ak si chcete skutočne pripiť na zdravie poctivým slovenským červeným vínom, Dunaj Naše vinohrady je určite správna voľba“, vysvetľuje Martin Pomfy.

Chute a vône červeného vína Dunaj

Vo vôni Dunaju z produkcie Naše Vinohrady môžete objavovať lesné ovocie – čučoriedky, černice a dotyk horkej čokolády. Dunaj si vás získa svojou štruktúrovanou chuťou, v ktorej môžete objaviť tmavé ovocie, kakao a vanilku.