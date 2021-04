Čo nabonzovali kapitáni z MO Galanta

Spoznáte vtipné prezývky a dozviete sa, kto je najväčší brusič, filmárik či pivkár.

9. apr 2021 o 13:00 Martin Kilian

V majstrovstvách okresu Galanta účinkuje štrnásť mužstiev a do všetkých táborov sme nahliadli s pomocou kapitánov. Tí zadelili svojich spoluhráčov do vtipných kategórií a vy tak máte možnosť trošku sa zabaviť. Keď sa ešte nemôže hrať futbal, nech sa aspoň zasmejeme. Ale neberte to príliš vážne! :-)

V článku bonzujú kapitáni Norbert Pudmerický (Veľké Úľany), Martin Schmidt (Tomášikovo), Dávid Pilo (Sládkovičovo), Gabriel Szabo (Pusté Úľany), Tomáš Hruška (Košúty), Gabriel Kubovič (Matúškovo), Tibor Zsuskovics (Čierny Brod), Michal Markech (Dolná Streda), Konrád Lancz (Veľká Mača), Milan Šuhay (Šintava), Dávid Ozsváth (Čierna Voda), Dušan Bednár (D. Saliby), Silvester Érsek (Jánovce), Eduard Cséfalvay (H. Saliby).

Z každého tímu sa dozviete toto * Najviac sa háda s rozhodcom * Najväčší brusič * Hlavu strčí všade * Slabšiu nohu má na okrasu * Najväčší filmárik * Súkromník, sólista * Zahodí aj nemožné * Keď sa behá, je posledný * Nedáva si servítku pred ústa * Má najlepšie historky * Najväčší filozof * Najväčší model či casanova * Robí najväčšie párty * Je v pohode aj po 10 pivách.

ŠK Veľké Úľany

Najviac sa háda s rozhodcom: Ladislav Kelecsényi (Kele)

Najväčší brusič: Mário Šulc (Majo)

Hlavu strčí všade: Denis Šavara

Slabšiu nohu má na okrasu: Balázs Szabó (Balu)

Najväčší filmárik: Attila Múcska

Súkromník, sólista: Lóránt Szitás

Zahodí aj nemožné: Lukáš Piatra (Luky)

Keď sa behá, je posledný: Peter Guldan (Peco)