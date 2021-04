Nové srdce vo Vrábľoch sa rýchlo napĺňa plastovými vrchnákmi. Putujú k tým, ktorí to najviac potrebujú

Vrchnáčiky vedia pomôcť zdravotne postihnutým, a to napríklad so zabezpečením rehabilitácií alebo s liečebnými procedúrami.

8. apr 2021

VRÁBLE. Od marca je vo Vrábľoch veľké červené srdce. Kovová konštrukcia slúži na zbieranie plastových vrchnáčikov od fliaš, ktoré vedia pomôcť zdravotne postihnutým, a to napríklad so zabezpečením rehabilitácií alebo liečebnými procedúrami.

S nápadom prišla Zuzka Harangózová, ktorá sa inšpirovala obcou Topoľčianky. Oslovila poslankyňu Dagmar Tóthovú Skačanovú, ktorá zistila, že obce za zhotovenie podobného zariadenia zaplatili viac ako 700 eur.

Suma zarazila Miroslava Križana, ktorý sa spolu s otcom ponúkol, že srdce zhotovia zadarmo.

„My sme s otcom v podstate takí domáci kutili. Takéto veci nie sú pre nás problémom. Myslíme si, že to by malo byť urobené zdarma. Hneď som oslovil otca, či ide do toho so mnou. Odpoveď bola jednoznačná – áno,“ povedal Miroslav pre naše Vráble. Dielo v tvare srdca sa im podarilo z hotoviť v priebehu mesiaca.

O tom, komu vrchnáčiky poputujú, rozhoduje Mládežnícky parlament v spolupráci s mestom na základe výzvy verejnosti. Ako uviedol, vrchnáčikov pribúda vo veľkom množstve aj mimo srdiečka.

Časť z nich už našla svoje miesto a pomohla ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

„Ak viete, komu zozbierané vrchnáčiky pomôžu, napíšte nám váš návrh do správy. Veríme, že spolu pomôžeme,“ vyzval ľudí Mládežnícky parlament Vráble prostredníctvom sociálnej siete.