Herec Ivan Gontko: Pôsobenie v divadle mi dalo spôsob života

Zásadným momentom bol preňho okrem roku 1989 aj rok 1997, kedy sa divadlo postavilo proti praktikám vtedajšej politickej reprezentácie.

9. apr 2021 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Bábkari zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre oslavujú významné jubileum. V marci uplynulo 70. rokov od ich prvej divadelnej premiéry.

Čo preňho znamená divadlo i aký moment mu utkvel v pamäti za desiatky rokov pôsobenia v ňom nám prezradil herec Ivan Gontko.

Čo vám dalo pôsobenie v divadle? Čo si najviac ceníte?

Už som to povedal pri iných príležitostiach, tak sa budem opakovať: pôsobenie v divadle mi dalo spôsob života. Príchodom do divadla som sa stal súčasťou komunity, ktorá verila a verí vo svoje výnimočné poslanie.

Tomu podriaďuje svoj život, osobný aj pracovný, dáva k dispozícii svoj talent a schopnosti, obetúva svoje sily a neraz i zdravie. Odmena či ocenenie našich snažení je neisté a prchavé.

Napriek tomu pri divadle ostávame. Bola a je to naša slobodná voľba, so všetkým, čo to prináša aj berie. Práve ten spôsob života, ktorým divadlo je, si z toho môjho pôsobenia aj najviac cením. Kto žije divadlom a pre divadlo, žije švihácky život.

Spomínate si na pre vás prelomový moment?