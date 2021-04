Nitra po deviatich rokoch bez medaily, odstrelila ju drahá posila Slovana

Čo sme si povedali, ostalo v kabíne, priznal Marek Slovák po vyradení z play-off.

9. apr 2021 o 0:15 Martin Kilian ml.

Heroický pondelok (8:2) asi vyšťavil Nitru, lebo včera na Slovane (1:5) to nepreháňala s hokejovou krásou ani silou a už je na dovolenkách.

„Neviem si to vysvetliť... Bol to zápas buď-alebo, som sklamaný, ako sme k nemu pristúpili. Chýbala väčšia bojovnosť, odhodlanie,“ netajil kapitán Branislav Mezei.

4:1 je konečný stav štvrťfinálovej série štvrtého Slovana s piatou Nitrou

Mimochodom, najlepší brankár extraligy Parks (v sérii 94-percentný), minule seknutý Bodákom, mal včera vždy pred sebou ochranku valibukov. Náprotivok Cowley takisto, keďže favorit postavil naslovovzatého provokatéra Petráša.

Namiesto ringu to teda bol hokej a v ňom vynikli zlaté ruky Rastislava Gašpara – v presilovke nabil Brodzinskému (1:0), v oslabení po zlom striedaní hostí Harrisovi (2:0) a excelentnou strelou nad lapačku (4:1) rozpustil Nitru, keď sa konečne vzchopila pekným gólom Tvrdoňa (3:1) a tutovkou Slováka.

Najlepší a najproduktívnejší hráč série (3+6 v 5 zápasoch) ukázal, prečo ho Slovan po šiestom kole vykúpil z Detvy za vraj slušnú šesťcifernú sumu.

Nitra sa vo štvrtok tešila iba po utešenom góle Tvrdoňa od žŕdky. (zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Tréner corgoňov Antonín Stavjaňa si v 32. minúte za stavu 1:3 vybral oddychový čas, pomenil útoky a posadil Žitného, neskôr zvolil hru na tri lajny, ale kvalitatívny rozdiel bol cítiť, nie náhodou sú v Bratislave azda dvoj- či trojnásobné platy.

„To, čo sme si povedali, asi ostalo v kabíne. Slovan nás dve tretiny k ničomu vážnemu nepustil. Vedeli sme, že hrajú na šesť bekov, chceli sme ich naháňať, ale vôbec sa nám to nepodarilo, vzadu to hrali skúsene, prehadzovali nás,“ hodnotil center Marek Slovák a priznal komunikácie o predĺžení zmluvy.

Corgoň večera Po prehre 1:5 pochvala nesvedčí nikomu, ale zase raz rýchlosťou a hokejovým myslením zaujal ANDREJ KOLLÁR, ktorý by v lepšom útoku bol ešte nebezpečnejší.

„Slovanu sa vrátili kľúčoví hráči. Zapol na trochu iné obrátky. Hral takticky dobre, bránil našu prvú päťku. Najväčší rozdiel bol v istote kľúčových hráčov v zakončení. Keď sme sa dostali do šance my, v prvých zápasoch to bolo zbrklé, teraz tomu chýbalo trochu šťastie. Keď Harris, O'Donnell či Gašpar dostali šancu, vystrelili a dali gól... Sú to skúsenejší hráči, nebrali si na seba tlak a v zakončení boli lepší,“ s nadhľadom prebral sériu Branislav Mezei a prisľúbil pokračovať v kariére v Nitre (vedenie HK je tiež za).

Mezei vychválil Nemca Iba 17-ročný Šimon Nemec sa už naplno etabloval v obrane Nitry a smelší skauti mu prorokujú prvú desiatku draftu NHL 2022. Mohol by sa objaviť aj v príprave seniorskej reprezentácie na majstrovstvá sveta. „Jeho výkonnosť po návrate z juniorského šampionátu veľmi stúpla. Hral stabilne, dobre, úlohu si plnil, hral presilovky, neprehrával súboje. Smerom dopredu tiež dobre na svoj vek. Od začiatku sezóny išiel o dosť hore,“ povedal Branislav Mezei o Nemcovi.

Nitranom sa za sezónu v párminútovom príhovore v šatni poďakovali aj šéfovia klubu Miroslav Kováčik a Tomáš Chrenko.

Pod Zoborom premiérovo od roku 2012 nie je medaila (vlani sa neudeľovali), čo však vzhľadom na podmienky nie je žiadna hanba. Budúci ročník by s fanúšikmi dostal neporovnateľne väčší význam. A hráčske cesto je naň už teraz namiesené zaujímavo.