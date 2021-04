Najlepšiemu dourážali rodinu. Martin Slovák končí v Čeľadiciach

Spolutvorca mládežníckeho impéria odovzdal kľúče od štadióna.

9. apr 2021 o 8:08 Martin Kilian ml.

„Áštvorka“ plná osočovania. Útokov na rodinu! „Hrdina“ podal list v Nitre. Podpis? Kdeže!

„Anonymy mi chodili rok čo rok, ignoroval som ich, ale tento prišiel mamine – pár dní pred otcovou sedemdesiatkou – so samými urážkami najhrubšieho zrna. Vzalo ju to... V rodine sme sa zhodli, že bude najideálnejšie, ak s bratom Petrom skončíme s trénovaním v Čeľadiciach,“ osvetlil MARTIN SLOVÁK (45) a tolerantná partnerka Janka s gučou v hrdle pritakala.

Ju, dcérku Hanku (6) a syna Mateja (4) okrádal o čas, keď s malými futbalistami Čeľadíc brázdil zápasy a turnaje, čo brázdil, vyhrával – vo vitríne TJ Slovan je už dávno 20 trofejí! Tam postup s dorastom, tu zlato s benjamínkami, tam so staršími žiakmi...

Článok pokračuje pod video reklamou

Nesnívané-neslýchané, že v dedinke v údolí so sotva tisíc obyvateľmi trénuje šesťdesiat mládežníkov v piatich tímoch. Keď všetko pred 13 rokmi začínalo, bolo ich dvakrát menej, aj ihrisko iba jedno, dnes treba tri...

Martin Slovák v prirodzenej polohe - s futbalovými trofejami. (zdroj: archív (ms))

Z Čeľadíc vyrástlo centrum, spádová oblasť pre okolité dediny, kam sa utekalo aj z Nitry, a nielen preto, že manželia Martin a Mariana Hamadovci, bez ktorých by tam azda tráva nerástla, rozdávali po tréningoch lízadlá. Roky aj v spolupráci s Vladimírom Leckéšim z Aquaflotu dovolili Martinovi Slovákovi vystavať mládežnícke impérium.

Preto koniec Slovákovcov v Čeľadiciach odpálil atómovku diskusií. Kto je ten anonym? Poznáme ho? Nebodaj fúka vietor z chotára či spoza kopca? A vlastne – musia končiť za jedného hlupáka?!

„Čo raz povieme, to platí. Maminu ľúbime a nechceme ju tomuto vystavovať. Už sme odovzdali kľúče od štadióna. V Čeľadiciach končíme. Nateraz. V lete si k tomu môžeme sadnúť a prehodnotiť situáciu. Hneď po konci mi zvonil telefón, ale bola by rana pod pás teraz odísť inde,“ už neuhne Martin Slovák, Oblastným futbalovým zväzom v Nitre trikrát ocenený ako najlepší mládežnícky tréner.

Vraj doma nik nie je prorokom, ani „Cigáň“ nie je bezchybný a nemá iba fanúšikov. Že po deťoch kričí viac, než by mal? Spýtajte sa jeho najlepších odchovancov, či im to vadí! Nuž, je zo starej školy, vie, že oceľ sa kalí v ohni, nebyť jeho (a Hamadovcov!), nikdy by šampiónske Čeľadice nepoznali široko-ďaleko.

V klube ostali šokovaní, svojim symbolom dvere nezatvárajú. Do leta je času dosť a čas je najlepší doktor. Nik nie je nenahraditeľný, ale bude to viac než smutné, ak krachne preslávené manželstvo Slovákovcov s Čeľadicami.

Slovákovci. Dole dedko Peter a babka Anna. Hore zľava Martin s partnerkou Jankou, Marek s ich dcérou Hankou (chýba ich syn Matej), Peter s manželkou Katkou a dcérkou Krístinkou, chýba ich dcéra Lucka. Chýba aj Marekova priateľka Veronika. (zdroj: archív (ms))