Nitrania navrhli meno pre cyklomost. Inšpiroval ich covid aj prezident USA

Mesto vybralo tri návrhy. Hlasovanie potrvá do 19. apríla.

10. apr 2021 o 11:24 Miriam Hojčušová

NITRA. Radnica dostala od ľudí vyše 200 návrhov na pomenovanie novej cyklolávky. Porota, ktorú tvorili poslanci a úradníci, z nich vybrala tri – Kalvársky most, Most nádeje a Wilsonov most.

O víťaznom názve rozhodne verejnosť hlasovaním. Potrvá do 19. apríla, do 12. hodiny.

Lávka prepája Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže. Autor nápadu pomenovať ju Kalvársky most odkazuje na známy vrch s krížovou cestou.

Druhý návrh súvisí s koronavírusom. „Výstavba mosta sa začala v prvej vlne boja s pandémiou a končí v dobe, kedy nám svitá nádej, že ju prekonáme a život sa vráti do normálu,“ píše sa v zdôvodnení.

Nápad pomenovať most po americkom prezidentovi súvisí s históriou: „Woodrow Wilson vo svojom posolstve americkému kongresu na počesť ukončenia 1. svetovej vojny dbal na slobodu národov Rakúsko–Uhorska.“

Po Wilsonovi je pomenovaná aj ulica, ktorá bola za prvej republiky, spolu s terajšou Štefánikovou triedou, nitrianskym bulvárom.

Novú cyklolávku plánuje mesto otvoriť v máji. Dovtedy treba urobiť hydroizolačnú pochôdznu vrstvu na mostovke.