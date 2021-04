Kolčák vysvetlil penaltový faul, Jendrišek chce v Nitre zažiť jeden ľahký týždeň

V sobotu so Sereďou (1:2) proti Nitre v deviatom jarnom zápase už tretia červená karta a siedma penalta!

12. apr 2021 o 10:00 Martin Kilian ml.

Dve-tri po góle volajúce akcie za celý zápas? Málo! Aj keby ich ale bolo nula, stále by si Nitrania pre známe okolnosti nezaslúžili tvrdú kritiku. To je však známa pesnička.

V sobotu viedli gólom Šefčíka (1:0) a v online tabuľke razom boli takmer na špici skupiny o udržanie, ale sami priznali, že v druhom polčase zbytočne stiahli – Fábry penaltou (1:1) a štandardkou Hučkovi (1:2) poslal ex-klub na 10. miesto, o 2 body pred poslednú Senicou, ktorú FC privíta v sobotu o 17.00 h.

Nitra sa zbytočne stiahla a Seredi poskytla vodu na mlyn otočky z 0:1 na 2:1. (zdroj: Jozef Bedej)

Bez čerstvo vykartovaných stopérov. „Na vine“ je Lačný. Kolčák naňho v jedenástkovom faule dal ruky (videl piatu žltú kartu v sezóne), Djiby Ba mu zas na polovici uštedril „červený“ lakeť a futbalovo iba o čosi výraznejšia Sereď šla do 22-minútovej presilovky.

Kristián Kolčák si pozrel záznam a povedal: „Vyzeralo to hlúpo... Ale vôbec som ho vedome nesotil. Vo výskoku som sa odrážal a rukami si pomáham smerom do výšky. Keď mi ruky padali dole – a to vidno aj videu – Lačný skúsene zacítil kontakt a rozhodca mu to zhltol. Takých situácií je hlavne pri rohových kopoch neúrekom...“

Tidiane Djiby Ba (v modrom v strede) chýbal Nitre v úvode nadstavby pre dvojzápasový trest za urážku rozhodcu. Predvčerom ju vážne oslabil zas. (zdroj: Jozef Bedej)

„Dosť vyrovnaný zápas,“ hodnotil kapitán Erik Jendrišek. „Viedli sme pred polčasom. Bola chyba, že v druhom polčase sme sa nechali až príliš zatlačiť na našu polku, neboli kreatívni, nebezpeční. Vypomstilo sa nám to – zase, každý týždeň, penalta, potom nedisciplinovanosť Djibyho a stratíme zápas, čo v takýchto situáciách mrzí dvojnásobne. Aj Kristiánov faul bol zbytočný. Lačný by z toho ani nemal šancu zakončiť a keby aj, ledva by to došlo na brány. Z nebezpečného centra sme im dali darček, a to nás draho stojí. Samozrejme, Kolči si to tiež musí pozrieť, zanalyzujeme si to.“

Už siedma jarná penalta proti Nitre pohla aj jej najväčšou hviezdou.

„Bolo asi osem penált proti nám a sedem bolo zbytočných, takmer každá bola nevynútená, po našej nerozvážnosti, možno stačilo menej agresivity v šestnástke, nabeháme sa 90 minút, aby sme urobili penaltu... Niektoré možno ani neboli,“ vravel Jendrišek.

Tréner Nitry Michal Ščasný (vľavo) bol cez zápas podstatne tichší než jeho seredský náprotivok Gergely Geri. (zdroj: Jozef Bedej)

Zápas končil zábavným obrázkom, štyria Seredčania sa od polovice rútili sami na brankára Šípoša, ale, čuduj sa svete, nedali gól! Obetavý žolík Nitry Kindsvater tiahlym šprintom vzad sťažil pozíciu zakončujúcemu Hučkovi.

„Stávajú sa aj horšie veci,“ glosoval Fábry.

„Videl som niečo podobné, keď sme s Nitrou hrali na Slovane, tiež išli traja hráči na bránu a nedali gól a tiež sme napokon vyhrali. Keď si pamätáte, tak sa to stalo,“ hovoril víťazný tréner Gergely Geri, bývalý nitriansky.