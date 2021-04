Zlatomoravčania spojili sily. Počas víkendu vyzbierali v meste množstvo odpadu

Medzi dobrovoľníkmi neboli len dospelí, ale i deti.

13. apr 2021 o 10:06 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Ani pandémia neodradila skupinku horlivých aktivistov zo Zlatých Moraviec od každoročného jarného upratovania po zimných mesiacoch. Počas uplynulého víkendu zorganizovali brigádu, výsledkom ktorej bolo niekoľko vriec plných odpadu.

Výzva k zbieraniu odpadkov sa najskôr objavila na sociálnej sieti.

„Zraz bude na Družstevnej ulici v Chyzerovciach pri moste, pri potoku Žitava. Chceli by sme vyčistiť brehy potoka od Družstevnej ulice po požiarnikov. Kto si nájde len hodinku a pomôže nám, tak budeme radi. Je potrebné si priniesť rukavice, dobrú náladu a chuť do práce, vrecia máme,“ napísala prostredníctvom verejného príspevku Marianna Tonkovičová.

Inzerát zdieľali ľudia či stránky. Do práce sa napokon pustili deti i dospelí. „Veríme, že budeme pre iných inšpiráciou. To sa nám bude chodiť na prechádzky. Ďakujeme dobrovoľníkom za čas, chuť do práce a skvelú náladu,“ poďakovala zúčastneným dobrovoľníčka Jana Martincová.

Organizátori zbierania do budúcna na Facebooku plánujú založiť aj samostatnú skupinu, ktorá by dobrovoľníkov združovala.

(zdroj: Jana Martincova)

