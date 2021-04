ViOn riskol zranenia. Vypadol gólmi, aké nevidno každý deň (+VIDEO)

Systém, s ktorým sme začali, nefungoval, priznal Benkovský po prehre 0:2 so Žilinou vo štvrťfinále Slovnaft Cup-u.

13. apr 2021 o 20:24 Martin Kilian ml.

Zlaté Moravce postavili až päť obvyklých obrancov, beztak nijak vystresovaní šarvanci zo Žiliny mohli rýchlo dať na 0:2. Chovan vychytal najmä tutovku Bičachčjana, ale ľahká strela Rusnáka po diagonále najlepšieho hosťa Kiwiora mu v 33. minúte už prešla popod nohu (0:1).

„Už sme to takto s ‚Kiwim‘ spravili proti Ružomberku. Obranca sa sústredil vyslovene na mňa a nevšímal si loptu, čo som zužitkoval. Trafil som ju špičkou kopačky, mala nepríjemný odskok, popravde, bol som trochu prekvapený, že skončila v sieti. Treba mať aj šťastie,“ usmieval sa strelec Matúš Rusnák, ktorý sa vyžíval v šprintoch na blatistom teréne.

Michal Pintér tieňoval skórujúceho rodáka z neďalekých Levíc a povzdychol si: „Bol som dlho otočený na druhú stranu, a tak som sledoval iba hráča, čakal, ako si spracuje loptu. Prebral si ju, snažil som sa mu ešte zabrániť v strele, ale vystrelil to spoza mňa. Dosť smolný gól.“

V daždi sa hral živý futbal. Súboj Slobodu (v čiernom) s Fazlagičom. (zdroj: Jozef Bedej)

Vionisti v polčasovej pauze správne vystriedali neuralgické posty – Tóth totiž elegantne vyhrával súboje a Ďubek burcoval do útoku – „prežili“ žrď Mysloviča, pritvrdili v poli a zatlačili Žilinu. Lenže po hlavičke Menicha sa penalta za ruku nekopala a Balaj nedal dve šance.

Naopak, Paur v 87. minúte obral Menicha a z diaľky preloboval Chovana (0:2). Hoci pohyblivejší MŠK mal v súčte o čosi viac šancí, postupové góly, aké nevidno každý deň, mu priviali chyby súpera.

Benkovský o inkasovaniach 0:1 (Rusnák): „Dlhá lopta za obranu, súboj telo na telo, hráč Žiliny v poslednom momente šťuchol loptu a nestihli sme zareagovať. Určite tam bolo viacero priestorových chýb a reakcií na danú situáciu.“ 0:2 (Paur): „Bola tam šmýkačka, pretlačenie nohy, ťažko povedať, situáciu sme videli z druhej strany, rozhodca ju pustil a okamžite prišiel gól.“

„Po zápase s Trnavou (0:3) sme si niečo povedali a dnes sa nikomu nedá nič vyčítať. Na každom bolo vidno, že chce a drie,“ hovoril Michal Pintér, ako slabý sobotný výkon obrátili do bojovného utorkového.

Druhopolčasová vášeň sa v domácich mala rozhorieť skôr, ale nestalo sa tak aj pre objektívne príčiny.

„Bol by priveľký risk, keby Tóth hral od začiatku,“ riekol tréner Ľuboš Benkovský k svojmu najlepšiemu dnešnému hráčovi, veď „Foďo“ k noblesnej súbojovosti pripojil aj dobrú rozohrávku.

„Viacero hráčov nastupovalo pod menšími a väčšími zraneniami. Niečo sme riskovali, niečo sme nechceli riskovať. Napokon sme museli ísť do maximálneho risku. Verím, že hráčom so zraneniami sme nespôsobili niečo horšie,“ dúfal na tlačovke Benkovský.

Tréner Benkovský sa potešil, že uzdravením Antona Slobodu (vpravo) získal v zostave nové možnosti. (zdroj: Jozef Bedej)

Aj preto sa ľavý bek Chren a stopér Pintér neprirodzene vyskytovali v útočiacich lokalitách ihriska, kde citeľne chýbajú zranení Kovaľ a Kyziridis.

„Problémy s Kovaľom sme riešili už dávnejšie, nakoniec sa z toho vyskytla vážnejšia vec. Aj u Kyziridisa bolo viacero vecí, krvné testy a mnoho ďalších, nedokázali sme ho dostať na istú výkonnosť, verím, že všetko okrem ruky bude stopercentne v poriadku a čoskoro sa vráti do tréningu,“ referoval kouč FC ViOn.

Vyučený stopér Pintér sa na svoje centrovanie z ľavého krídla nesťažoval: „Hral som to druhý zápas po sebe a už to bolo o kúsok lepšie než v Trnave, tam som sa hľadal. Dnes, neviem, či aj vďaka počasiu, sa mi lepšie behalo a hralo. Keď je treba, zaskočím aj tam. Po pár zápasoch mi to bude sedieť viac.“

Zlaté Moravce v druhom polčase vykutrali, ako na benjamínkov zo Žiliny, a tak im vypadnutie z pohára môžu vrátiť v nedeľu o 16.00 h v 5. kole ligovej nadstavby o titul. Aj s videorozhodcom.

Góly Žiliny v časoch 38:40 a 1:49:40 .

