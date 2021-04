Oľga Schrameková: Prebudiť v deťoch záujem o umenie je tým najväčším poslaním bábkových divadiel

K bábkam to skúsenú dlhoročnú herečku Starého divadla Karola Spišáka spočiatku nelákalo.

15. apr 2021 o 9:18 Dominika Cunevová

Oľga Schrameková so svojou dcérou Lujzou. (Zdroj: TV JOJ)

NITRA. „Prežila som v divadle vlastne celý život a verím, že ma ešte čo-to čaká, ale keď sa obzriem za tými rokmi, musím povedať, že boli veľmi pekné a šťastné,“ hodnotí 40 rokov strávených na divadelnej scéne herečka Oľga Schrameková. I keď by to asi nikto netipoval, nedávno oslávila okrúhle 60. jubileum.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najdlhší čas svojho profesionálneho života, približne 35 sezón, strávila na doskách nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka, v ktorom pôsobí dodnes.

Prečítajte si tiež Herec Ivan Gontko: Pôsobenie v divadle mi dalo spôsob života Čítajte

V pamäti divákov bude navždy zapísaná napríklad ako malá morská víla či ako veselá Bambuľka, ktorú hrala viac ako 400-krát, a to i za hranicami Slovenska.

Rovnako pamätnou je aj jej úloha šesťročnej Janky v rozprávke Danka a Janka či sexi pani Robinsonová v hre Absolvent. Možno aj neutíchajúcim entuziazmom a stvárnením nesmierneho množstva rôznorodých postáv si v divadle vyslúžila označenie rodinné striebro.

Stavebníctvo jej nevoňalo

Divadelné prostredie jej bolo blízke už odmalička. „Môj otec Albín Trnka bol tajomníkom a mama Mária maskérka a vlásenkárka v Divadle Andreja Bagara. V divadle som sa pohybovala od detstva a tento svet ma vždy lákal.“

Prečítajte si tiež Nitrianski bábkari oslavujú významné jubileum. Prezradili, čo pre nich znamená divadlo Čítajte

Ako priznala, herectvo je pre ňu príležitosťou prežiť rôzne životy a podeliť sa o ne s divákmi.

Už ako dieťa spievala, recitovala a zúčastnila sa rôznych súťaží. Po skončení základnej školy sa však jej kroky ubrali úplne iným smerom – na stavebnú školu v Nitre. A to v podstate len z čisto praktických dôvodov.

„Rozhodovať sa v pätnástich o budúcnosti mi príde predčasné. Pred 45 rokmi, rovnako aj dnes. Je to smiešne, ale naozaj rozhodlo to, že škola bola päť minút od nášho domu. Páčilo sa mi aj nosenie bielych plášťov a to, že tam bolo veľa chlapcov. Myslím, že pre stavebníctvo je veľmi prospešné, že som sa mu nevenovala,“ zhodnotila.

Šťastie v nešťastí

Sklony k divadlu ale pretrvali a po skončení štúdia si podala prihlášku na VŠMU. Skúšky úspešne zvládla, za vtedajšej doby však mohli prijať len obmedzený počet uchádzačov. Keďže skončila tesne pod čiarou, na štúdium sa nedostala.