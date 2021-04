Nitrianska župa robí prieskum, do obcí chce poslať mobilné očkovacie jednotky

Očkovať sa môžu už ľudia od štyridsať rokov.

17. apr 2021 o 10:17 Miriam Hojčušová

Počas posledného aprílového týždňa by mali mobilné očkovacie jednotky vyraziť za obyvateľmi obcí. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

NITRA. Na tento víkend má veľkokapacitné očkovacie centrum v Nitre k dispozícii 3 400 vakcín od Astra Zeneca. Podľa krajského lekára Ľubomíra Ševčíka evidujú rovnaký počet záujemcov.

Veková hranica sa rýchlym tempom znižuje. Hlásiť sa môžu už ľudia od štyridsať rokov.

Župa, ktorá je zriaďovateľom veľkokapacitného centra v Spojenej škole, sa chystá na budúci týždeň spustiť ďalšie. Budú v Šali a Štúrove. Najneskôr v máji majú nasledovať Nové Zámky a Levice.

V prípade Šale sa pôvodne uvažovalo, že ho otvoria už dnes. Priestory sú pripravené v Centre voľného času.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Zaplatíme personál, všetko pripravíme a napokon nebudeme mať koho očkovať. Záujemcov je stále málo a otvoriť očkovacie centrum pre pár desiatok ľudí nie je veľmi rentabilné," povedal cez týždeň Ševčík pre TASR.

Vyzval ľudí, aby sa pre istotu nahlásili aj ako náhradníci cez formulár, ktorý je zverejnený na webe Nitrianskeho samosprávneho kraja. Svojich poistencov kontaktuje aj Dôvera, posiela im maily a esemesky.

Župa v blízkom čase plánuje organizovať výjazdové očkovanie do zariadení sociálnych služieb. Realizovať ho má ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Napríklad v Nitre je už veľa klientov a zamestnancov zaočkovaných, zabezpečila to fakultná nemocnica.

Imobilných a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí žijú doma a nevedia sa dopraviť do vakcinačného centra, by mali očkovať výjazdové jednotky. Vo viacerých obciach už spustili „predbežný prieskum“, v ktorom zisťujú záujem. Potrvá do nedele večera.

„Máme vytypovaný aj autobus, do ktorého dáme chladničku na vakcíny. Priamo v ňom budeme očkovať skupiny ľudí,“ dodal Ševčík.

S výjazdovým očkovaním už začala trnavská župa. Používajú vakcínu od Pfizer/BioNTech.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizoval, že v najbližších dňoch pôjdu do terénu mobilné tímy v Banskobystrickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Nitru nespomínal.



V budúcnosti by podľa neho mohli mobilné jednotky zabezpečovať očkovanie aj v marginalizovaných rómskych komunitách.

Agentúra SITA informovala, že ministerstvo hľadá spôsob, ako by krajom náklady na mobilné očkovanie kompenzoval.