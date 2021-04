Medaila teší, projekt čakajú ďalšie méty

Bronzovú sezónu hodnotí tréner František Bočkay. Dozviete sa aj pikošky z kabíny - kto je naj zabávačka, hladoška, spachtoška či frfľoška.

17. apr 2021 o 15:03 Martin Kilian

Dievčatá z Volley projectu UKF Nitra sa v stredu večer tešili z extraligových medailí druhýkrát v klubovej histórii (po bronze 2018).

Celý článok prinesie v pondelok týždenník MY Nitrianske noviny.

Pre trénera Františka Bočkaya (29), najmladšieho v lige, je to takisto druhý kov. Ten prvý získal na lavičke Prešova v sérii práve proti UKF Nitra.

Bočkay s Bernáthom vedú nitriansky kolektív dva roky. Minulá sezóna bola predčasne ukončená, baby spod Zobora vtedy figurovali na druhom mieste po dlhodobej časti sezóny.

Podobne z druhej priečky šli do play-of aj tentokrát v „pandemickej“ sezóne bez divákov. Sen o finále sa nesplnil, a tak nasledovali súboje o bronz s Novým Mestom nad Váhom. V sérii Nitrianky prehrávali, ale otočili na 2:1. Tretí rozhodujúci bod získali bez boja.

Aká veľká je radosť z bronzovej medaily?

Budem úprimný, je veľká, my sa tešíme. Každú medailu si treba vážiť. Vybojovali sme si ju na ihrisku, viedli sme 2:1 v sérii o bronz a boli sme pripravení na ďalší zápas. Žiaľ, nášho súpera zastihol koronavírus. Nás to „chytilo“ v januári.

Keby ste prehrávali napríklad 0:2 v sérii, aj tak by ste získali bronz?

To neviem. Ja som sériu chcel dohrať, takisto aj náš prezident. V tom zmysle sme informovali aj súťažného riaditeľa. Podľa nás sa séria mohla kľudne dohrať aj v máji. Ale zrejme kvôli pokynom z CEV museli byť národné ligy ukončené do určitého dátumu v apríli.

Tímy, ktoré hrali vo finále, ste počas sezóny dokázali aj zdolať. Ako to vnímate?

Po vypadnutí s Pezinkom som bol jeden deň sklamaný. Nevyšlo to, je to šport. Tak či onak, túto bronzovú medailu si veľmi vážim. Odovzdali sme tomu strašne veľa roboty, času, každý jeden z nás. Videl som, že všetkým nám na tom zaleží. Okej, zostali sme pred bránami finále play-off, ale zasa napríklad dostali sme sa v Challenge Cupe medzi top osem tímov Európy. Táto medzinárodná konfrontácia nám dala veľa, na druhej strane sme sa tam nakazili a to nám uškodilo. Ubralo nám to mesiac práce. Keď všetky tímy trénovali smerom k playoff, my sme ležali na posteliach a prekonávali vírus.