Obmedzenia? Keď sa chce, tak to ide!

Vo futbalových kluboch na dedinách sú nadšenci, ktorí sa chopia prvej príležitosti a hneď spúšťajú tréningy pre deti. Nezastavia ich ani obmedzenia.

19. apr 2021 o 13:27 Martin Kilian

Futbalová mládež z FK Veľký Cetín sa môže tešiť na prvé „pocovidové“ tréningy.

Mladý tréner Matej Fábry si všetky potrebné dokumenty naštudoval a pustil sa do práce. O prípravách informoval MY noviny.

„Aby mládež mohla trénovať, rozdelili sme veľké ihrisko na tri časti a v prípade potreby pridáme aj štvrtú časť.

Každe samostatné ihrisko musí mať plochu 800 m2. Celé ihrisko má cca 6000 m2, tak sa dá vytvoriť aj 6 plôch!

Stačili zapichovacie tyče a reflexná páska. Mal som to urobené sám za 20 minút, náklady na pásku boli 15 eur.

Každé ihrisko má vlastný vchod. Všade je aj možnosť sa prezuť do kopačiek.

Každý, kto chce trénovať, toto dokáže zabezpečiť. Kto má menej detí, stačia mu aj dva sektory.

Budem rád, keď sa začne trénovať aj v ďalších kluboch. Treba len hľadať možnosti, každý si to prispôsobí svojmu štadiónu, svojim potrebám.

My budeme trénovať rozdelení na 2 skupiny. Najskôr sa zapoja deti z kategórií U15 a U13, to je nejakých 18-22 detí.

Od budúceho týždňa, podľa počasia a ako sa nám to osvedčí, plus možno sa pohnú opatrenia, chceme aj s U11 a U9, čo je asi ďalších 15 detí.

Len pri tých menších je to náročnejšie na bezpečnosť, s nimi chodili vždy aj rodičia a teraz je zákaz, tak uvidíme.

Samozrejme, pred a po tréningu je rúško povinné, počas nie. My, tréneri, ho budeme mať celý čas.

Prvý tréning bude v utorok alebo v stredu.“

Roman Hromádka. (zdroj: ar)



Roman Hromádka začína s tréningami v Cabaji-Čápore už dnes, v pondelok.

„Od 15.00 h ide U13, o 16.30 U11, o 18.00 U9. Celé ihrisko rozdelím na dve skupiny, žiadnych rodičov k ihrisku nepustím a môžeme trénovať,“ dodal natešený futbalový nadšenec.

