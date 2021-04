Opatrenia sa uvoľňujú. Mnohí športovci sa dočkajú tréningov

Kto začne trénovať a kto nie? Pýtali sme sa v športových kluboch.

19. apr 2021 o 13:57 Martin Kilian

Aj futbalové lopty už čakajú, že si do nich niekto kopne. (Zdroj: Martin Kilian)

Úrad verejného zdravotníctva SR od pondelka 19. apríla uvoľnil opatrenia, čo môžu využiť aj športovci a začať trénovať v šesťčlenných skupinách na jednom športovisku. Avšak nemôže ísť o kontaktný šport.

Zároveň treba dodržať mnohé opatrenia, napr. dvojmetrové odstupy, nemiešať športovcov z jednej skupiny do druhej, nevyužívať šatne, sprchy, atď.

Zaujímalo nás, ako na tento stav reagujú športové kluby v Nitre a v celom kraji.

Pýtali sme sa: Spúšťate tréningy v režime 6+1? Aký máte názor na aktuálnu situáciu?

Ladislav Sailer, prezident dievčenského basketbalového klubu BKM Junior UKF Nitra

„Áno, začneme s tréningami. Po pol roku nútenej tréningovej výluky využijeme určite každú možnosť na to, aby sme aspoň nejako začali s tréningovým procesom. Uvidíme, ako sa táto dlhá prestávka prejaví na počtoch detí, ktoré sa vrátia k tréningom. V každom prípade sme radi, že môžeme aspoň takto začať.“

Jozef Novota, šéftréner mládeže Požitavskej futbalovej akadémie PFA ViOn

„Áno, začneme trénovať, tlak verejnosti je veľký. Zdravie a usmernenie SFZ bolo na prvom mieste. Vydržali sme už dosť dlho. Samozrejme, ideme do toho aj s obavou, že sa to môže opäť zastaviť. Musíme byť opatrní. Informácia o 800 m štvorcovách nám dovoľuje spustiť všetky mládežnícke kategórie. Tréneri si oddýchli a deti zleniveli. Máme veľa práce pred sebou a tešíme sa všetci už na to. Veríme, že už bude len lepšie.“

Vedenie atletického klubu AC Stavbár Nitra

„Náš atletický štadión ma niečo nad 20 tisíc m2, takže po rozdelení na tieto sektory 6+1 môže naraz mať tréningový proces 150 atlétov/športovcov. Takže od pondelka naplno rozbiehame našu činnosť (od najmenších detí), pri splnení a dodržaní všetkých protipandemických opatrení. Prednosť určite dostanú najskôr členovia nášho klubu a následne bude štadión k dispozícií aj ostatným klubom, ktoré ho pravidelne využívajú (atletika, karate, spolupracujúce fitká, zápasenie, atď.). Štadión bude k dispozícii aj verejnosti. Jednorazový vstup ostáva na cene 1€/osoba."

Ďalej v článku sa vyjadrujú: * Andrej Štellár, hlavný tréner vo futbalovom klube FK Slovan Duslo Šaľa * Milan Pavlovič, tréner futbalistov TJ Imeľ (3. liga) * Jaroslav Kostoláni, tréner futbalistov Čeľadíc (5. liga Stred) * Ján Papánek, tréner futbalistov FC Malá Mača (5. liga Juh) * Richard Kucsa, šéftréner basketbalistov ŠBK Junior Levice * Monika Višňovská Uriková, hlavná trénerka karate klubu ŠK Kachi Nitra * Ivan Molnár, tréner v zápasníckom oddieli AC Nitra * Martin Illéš, šéftréner atletického klubu ŠK ŠOG Nitra * Andrea Hradecká, tenisový klub TK Slávia SPU Nitra

Andrej Štellár, hlavný tréner vo futbalovom klube FK Slovan Duslo Šaľa

Andrej Štellár, hlavný tréner vo futbalovom klube FK Slovan Duslo Šaľa