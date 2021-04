Nitra kúpila areál bývalej kafilérie, dodnes ho nevyužíva. S bývalým majiteľom sa súdi

Kafiléria ukončila činnosť. Bola cena adekvátna?

Bývalý primátor Jozef Dvonč sa vyjadril, že cieľom obchodu bolo, aby kafiléria, ktorá obťažovala ľudí zápachom, ukončila činnosť. Opozícia v zastupiteľstve, v ktorom mal väčšinu Smer, už vtedy kritizovala, že majetok je pre mesto absolútne nevyužiteľný.

„Celé to začalo tak, že súčasťou volebnej kampane primátora bolo ukončenie činnosti kafilérie. Ale vzhľadom k tomu, že mala všetky povolenia, tak sa mu to nepodarilo. Prišlo k rokovaniam, za akých podmienok by sme boli ochotní dohodnúť sa na ukončení činnosti,“ povedal v roku 2018 na súde obchodný riaditeľ N-Adovy Martin Árvay.

Mesto kúpilo v roku 2010 časť areálu za približne pol milióna eur. Cena vychádzala zo znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný na objednávku firmy.

Podľa znalca, ktorého v roku 2016 oslovilo mesto, mala nehnuteľnosť hodnotu len 238 474 eura aj s DPH. Medzi ľuďmi aj poslancami to vyvolalo pobúrenie.

Mestská rada vtedy odporučila, aby mesto svoju časť areálu nepredávalo lacnejšie ako ju kúpilo. Zastupiteľstvo sa s tým stotožnilo a schválilo, že kupec musí dať aspoň 592 511 eur DPH. Nikto sa nenašiel.