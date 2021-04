Určite to bola penalta, sťažoval sa Kindsvater

Nitra si v Žiari nad Hronom neľahla na trávu a ubránila bod. Remízu 0:0 videlo aj približne dvesto divákov.

26. apr 2021 o 18:29 Martin Kilian ml.

„Dá sa podať na jedenástku proti Nitre?“ spýtal sa ktosi na facebookovom profile FC pred sobotou v Pohroní, lebo na jar im už čelila ôsmim.

„Dá a vyhráte,“ vtipno-smutne odpísal klub, ale žiadna sa nekopala, naopak, po oddretej remíze 0:0 verejne napísal, že sám mohol mať pokutový kop po páde Kindsvatera medzi Ladjim a Mazanom.

„Určite to bola penalta!“ zúril nemecký krídelník a celá striedačka tiež, ale domáci namietali a vehementne ukazovali na situáciu o 9 sekúnd – Šuľovu kĺzačku na Faderu – keď Kraľovič už mal píšťalku v ústach, ale asi „kompenzoval“, či správne, je otázne.

Táto kĺzačka Šuľu na Faderu vyvolala vzruch, Pohronie chcelo penaltu, možno aj oprávnene. (zdroj: Dušan Pethö)

Článok pokračuje pod video reklamou

V onej 57. minúte ale všetok zápasový vzruch začal i skončil. Futbal deviateho s jedenástym nezabával dvestovku ľudí za plotom štadióna. Nitra nemala žiadnu gólovku, organizovane bránila a o čosi lepšiemu Pohroniu dovolila tri šance, horelo hlavne v poslednej.

Hostia si napriek interným problémom neľahli na trávu, ale makali až do konca, v 89. minúte dokonca bežali do prečíslenia štyroch na dvoch, neúspešne. Prechod do útoku rozhýbal Alen Mustafič, nasadený až od 64. minúty, keďže výkonom akoby odignoroval predošlý zápas (bol striedaný už v polčase).

„Ako som ho vedel skritizovať po Senici (0:3), tak teraz musím povedať, že proti Pohroniu (0:0) naskočil veľmi dobre a pomohol mužstvu,“ uznal tréner Michal Ščasný.

Mimochodom, Erik Jendrišek prišiel do Žiaru nad Hronom iba v bunde a rifliach, od februárových dvoch gólov Seredi (2:1) ho trápia slabiny, štart kapitána v sobotu v Senici (17.00 h) je otázny, ale nie nereálny.