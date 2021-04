Ďalšie dve nové očkovacie centrá zriadi župa v Leviciach a Nových Zámkoch

Otvoriť by sa mali v priebehu mája.

26. apr 2021 o 14:57 Dominika Cunevová

NITRIANSKY KRAJ. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja dnes schválili zriadenie dvoch nových veľkokapacitných očkovacích centier. Pribudnúť majú v Leviciach a Nových Zámkoch.

Otvoriť by sa mali v priebehu mája s tým, že očkovanie by prebiehalo počas soboty a nedele. Presný termín bude závisieť od dostupnosti vakcín. Denne by sa v nich mohlo zaočkovať 700 až 1 000 ľudí.

„Už 15. marca som poslal ponuku VUC na zriadenie takéhoto centra, na ostatnom zastupiteľstve sa schválilo očkovacie centrum v Štúrove a Šali, Nové Zámky a Levice boli zamietnuté,“ vyjadril sa primátor Nových Zámkov Otakar Klein. „Primátori Komárna, Šurian, Kolárova a rovnako aj starostovia obcí nášho okresu túto iniciatívu podporili, keďže im tiež záleží na zdraví ich obyvateľov.“

Očkovacie centrum v Nových Zámkoch vznikne v Cisársko kráľovskej jazdiarni. Priestory patria mestu, poskytne ich za symbolické nájomné. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v tomto VKOC bude štátna príspevková organizácia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. K zabezpečeniu personálnych kapacít administratívnych pracovníkov sa zaviazalo mesto.

Nové VKOC v Leviciach župa založí v priestoroch mestskej nemocnice v spolupráci spoločnosťou Nemocnica AGEL Levice.

Odhadovaný náklad na zriadenie a prevádzku každého z centier je 290-tisíc eur. Ako uviedol Úrad NSK, zriadením týchto a nasledujúcich centier chce župa prispieť k zníženiu počtu ochorení na koronavírus.

Očkovacie centrá už nitrianska župa prevádzkuje v Nitre, v Šali a Štúrove, pričom posledné dve sú v činnosti od uplynulého víkendu. Počas neho bolo v centrách zaočkovaných spolu 5490 ľudí. Celkový počet zaočkovaných ľudí v Nitrianskom kraji tak činí viac ako 20-tisíc.

Vakcinácia v kraji aktuálne prebieha aj prostredníctvom súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda nemocníc, v okresoch Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce.

„Na doplnenie informácie ohľadom očkovania v našom kraji uvádzame, že výjazdovú očkovaciu službu momentálne prevádzkujú štyri nemocnice, a to nemocnice v Nitre, Leviciach, Nových Zámkoch a Komárne. Nitriansky samosprávny kraj eviduje v súčasnosti dve žiadosti o zriadenie nových výjazdových očkovacích služieb,“ dodala Helena Psotová, riaditeľka Úradu NSK.