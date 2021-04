Svetobežník z Nitry hral aj s mladším Gretzkym a má prsteň ako zo Stanley Cupu

Peter Szabo sa vrátil domov po dvoch desaťročiach v zahraničí. Ako 18-ročný získal bronz na MS.

29. apr 2021 o 21:54 Martin Kilian

Nedávno oslávil štyridsiatku. Vyrastal ešte „v inej dobe“. „Keď som mal 8 či 10 rokov, za domom na Klokočine sme si urobili na ihrisku drevené mantinely, potiahli sme tam vodu, tá zamrzla a my sme mohli korčuľovať. Pamätám si to ako dnes: vstávali sme v nedeľu o siedmej ráno a išli spať o desiatej večer. Rodičia nás celý deň nevideli, akurát čo sme sa boli naobedovať. A v lete zasa fičali rôzne loptové hry. Takto som vyrastal,“ zaspomínal na svoje detstvo Peter SZABO (40) a pokračoval ďalej.

Mládežnícke roky

„Bola to iná doba ako teraz. Boli sme taká stará škola. My, mladí hokejisti, by sme na zimáku aj spali. O inom sa nehovorilo, len o hokeji. Bola to naša srdcovka. Chceli sme sa zlepšovať, dreli sme. Tréningy boli neraz ráno o šiestej, potom do školy, potom znova tréning. Disciplína musela byť.

V sezóne 1997/98 som prišiel ako prvoročiak do staršieho dorastu (pozn. neskôr sa zaviedol pojem „juniori“), boli sme silný ročník, mená ako Kováčik, Zálešák, Juro Kolník, Poljaček, Dirnbach, Hrušovský, Abrman, Mihálik, Raček a ďalší. Darilo sa aj mne. Na zisk titulu mám krásne spomienky. Silné na tom bolo to, že v bráne chytal môj bratranec Fero Hrobárek. Bol to pre mňa odrazový mostík do ďalšieho hokejového života.“

Tvrdá ruka

„V mládeži ma viedli tréneri Letko, už nebohý pán Bartík a Djulnear Saliji. Práve títo dvaja mi dali najviac.

„Ďulo“ Saliji vedel byť aj tvrdý. Spomínam si, keď sa obranca Edo Kočica nesústredil na to, čo robíme v tréningu, viackrát ho upozorňoval, až tak sa najedoval, že po ňom vystrelil puk. Samozrejme, netrafil ho.

Ale on to nemyslel zle. Jednoducho, to tak prežíval a chcel, aby sme tú hodinu a pol odrobili tak, ako bolo treba. Takéto udalosti vtedy nikto neriešil, nikto sa neprišiel sťažovať. Ako chodia dnes rodičia, pomaly keď tréner zvýši hlas na dieťa. Alebo inokedy nám zobral puky a jazdili sme celý tréning bez pukov. Saliji bol prísny, ale férový.“

Bronz z MS 18

„V roku 1999 som hral za Slovensko na MS 18 v nemeckom Füssene a získali sme bronz! V semifinále nás vyradili Švédi, ale o tretie miesto sme porazili Čechov 1:0. Mali sme v tíme chalanov, ktorí to dotiahli ďaleko v kariérach, spomeniem Gáboríka či Bartoviča. Hral som v útoku s Tomášom Surovým a Kristiánom Kováčom, v obrane boli Pišta Fabian a Saša Valentín.

Keď som sa po MS vrátil do Nitry, mal som ponuky. Mojím agentom bol Jarda Jiřík. Třinec mi ponúkal zmluvu na 5 rokov, ale napokon som sa rozhodol pre juniorskú súťaž v Amerike. Odišiel som tam krátko po začiatku ďalšej sezóny.“

MS 20 v Moskve

„Na šampionát dvadsiatok som už priletel ako hráč amerického Danvillu. Prvý zápas sa začal pre mňa skvele. Proti Švédom, za nich hrali napríklad Lundqvist či Kronwall. Milan Bartovič mi z krídla vrátil puk pred bránu, z prvej som dal pekný gól, dodnes ho mám v hlave. Ako sme si dávali „high-five“, mysleli sme, že to pôjde a urobíme ďalšiu medailu. Ale nevyšlo to, skončili sme na 6. mieste.

Na oboch MS som videl naživo viacerých skvelých hráčov, ktorí ma očarili, spomeniem mená ako Kovalčuk, Havlát, Spezza. Tá ľahkosť na korčuliach, ten sklz, zmena pohybu, palicová technika, to sú tie rozdiely, prečo tí chalani neskôr zarábali milióny. Sú veci, ktoré natrénuješ, a potom sú veci, ktoré sa proste natrénovať nedajú. Ale do tejto kategórie sa radí aj náš „Brambor“ (pozn. Gáborík).“

Univerzita v USA

„Ja som pôvodne nemal v pláne študovať za morom. V juniorskej lige sa darilo mne aj tímu. V roku 2000 sme sa stali majstrami našej ligy a išli sme hrať o majstra USA, kde sme skončili tretí. Potom mi začali chodiť ponuky z univerzít.