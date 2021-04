Nitrianski colníci zaistili takmer 800 falzifikátov značkových parfumov a kozmetiky

Cena originálnych výrobkov by na slovenskom trhu dosahovala sumu približne 96-tisíc eur.

29. apr 2021 o 15:04 SITA

NITRA. Nitrianski colníci zaistili takmer 800 falzifikátov značkových parfumov a kozmetiky. V tlačovej správe to uviedlo komunikačné oddelenie Finančného riaditeľstva SR. Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili 792 kusov prepravovaných napodobenín.

Hodnota originálnych výrobkov by na slovenskom trhu dosahovala sumu približne 96-tisíc eur. Vodičovi, ktorý tovar viezol, hrozí prepadnutie tovaru a pokuta do výšky 5 100 eur.



Auto prevážajúce falzifikáty sa podarilo zachytiť v utorok 27. apríla v katastrálnom území obce Šahy. Tovar pochádzal z Maďarska. Medzi výrobkami sa nachádzali napríklad falzifikáty parfumov a kozmetických výrobkov značiek Paco Rabane, Chanel, Gianni Versace, Christian Dior, Hugo Boss, Gucci, Lancôme, Chloe, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Lanvin, Thierry Mugler či Creed.



O tom, ako bude so zaisteným tovarom naložené, rozhodnú držitelia ochranných známok. Tí majú možnosť vyjadriť sa do desiatich pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, kedy sa tovar zlikviduje, alebo podaním podnetu na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.



Finančná správa SR (FS SR) upozorňuje spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu v pochybných a podozrivo lacných obchodoch či u podomových predajcov. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie.

(zdroj: SITA/FS SR)