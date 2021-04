Dobré správy pre futbalistov. Slovo majú L. Gádoši a Š. Korman

Od pondelka sa bude dať trénovať v režime 10+1. V súťažiach ZsFZ by sa malo dohrať päť jesenných kôl.

29. apr 2021 o 15:16 Martin Kilian

Výkonný výbor ZsFZ v utorok schválil návrh Športovo-technickej komisie o spôsobe dohrania súťažného ročníka 2020/21. V prípade uvoľnení opatrení

ÚVZ SR sa od 29.-30. mája odohrá päť odložených jesenných kôl (a dohrávky sa majú hrať už 22.-23. mája). Týka sa to súťaží dospelých, ale aj mládežníkov.

Predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho sme sa spýtali, ako vníma toto rozhodnutie. "Ako absolútne pragmatické. Vnímame realitu okolo nás, ale vnímame aj túžbu našich futbalistov a divákov, aby sa reštartovala sezóna. Myslím si, že pragmatickejšie rozhodnutie neexistovalo. Som veľmi rád, že výkonný výbor sa na ňom zhodol. Čiže chceme dohrať jeseň pri rešpektovaní všetkých nariadení ÚVZ," vyjadril sa L. Gádoši.

Jednou z otázok je, či budú môcť byť na štadiónoch diváci, resp. či sa bude hrať aj v prípade, že by diváci nemali prístup na stretnutia.

"Pozrite si, my máme spätnú väzbu od klubov, že chcú hrať. Či to bude s divákmi, či s určitým počtom divákov, alebo bez nich, to dnes nevie nikto. Ale v každom prípade chceme hrať, aj keby to malo byť bez divákov," vysvetľuje šéf ZsFZ.

Ak sa podarí dohrať jeseň, zrealizujú sa aj postupy a zostupy. "Súťažný poriadok pamätá na to, že v prípade takejto mimoriadnej situácie, ak je odohratá polovica sezóny, je na rozhodnutí VV, ako bude postupovať. My sme využili tento článok, že po odohratí polovice sezóny je možné, aby sme vyhlásili postupujúcich a zostupujúcich," zdôraznil Ladislav Gádoši.

Na záver, máme tu ďalšiu dobrú správu pre futbalistov. Od pondelka 3. mája sa zmierňujú pravidlá pre tréningový proces. V ružových a červených okresoch bude môcť trénovať skupina športovcov v počte 10+1 na 400 metroch štvorcových. V bordovom okrese stále platí režim 6+1. Všetky okresy Nitrianskeho kraja sú aktuálne ružové alebo červené.

"Znova sa tešíme z tohto malého krôčiku, je to opäť niečo, čo pomôže tréningovému procesu v našich kluboch," dodal Gádoši.

ObFZ Nitra stojí pred rozhodnutím

Na správy o pokračovaní oblastných súťaží čakajú tímy zo šiestej či siedmej ligy.

Na aktuálnu tému sme hovorili s predsedom ObFZ Nitra Štefanom Kormanom.

"Tiež dostávame otázky tohto typu z každej strany a prirodzene by sme chceli poznať odpovede, či a kedy sa bude môcť hrať. Na budúci týždeň zvolám náš Výkonný výbor, aby sme prijali záväzné rozhodnutie. Možno si ale pamätáte, že my sme ešte na konci marca zverejnili možnosti, ktoré sa nám javili ako reálne na dohratie sezóny. Čas ukázal, že sme uvažovali správne, keďže sme počítali aj so situáciou, pred akou stojíme dnes," zamyslel sa Štefan Korman.

Ako ďalej hovorí, za rozhodujúce bude brať názory z klubov. "Za seba aj členov Výkonného výboru ObFZ Nitra môžem povedať, že budeme rešpektovať vývoj epidemiologickej situácie, ale v kombinácii s názormi klubov, ktoré hrajú v našich súťažiach. Že sa od 19. apríla môže trénovať v skupinách šesť plus jeden je fakt číslo jedna. Predseda našej Trénersko-metodickej komisie Milan Pavlovič prezentuje názor, že potrebných je päť týždňov prípravy, čo je druhý fakt. Teoreticky by sme teda mohli hrať od 30. mája, príp. dohrávky aj o týždeň skôr, ale opakujem, z môjho pohľadu bude rozhodujúci názor klubov, tak ako sme to prezentovali už v marci."

ObFZ Nitra chce o ďalšom postupe rozhodovať po spoločnej debate so zástupcami klubov. "Samozrejme, že sa tešíme z uvoľňovania opatrení, od pondelka desať hráčov plus tréner je dobrá správa. Nič to však nemení na našom rozhodnutí, že hneď, ako nám to umožnia opatrenia, budeme si pozývať na spoločné stretnutia jednotlivých súťaží kluby, ktoré hrajú spolu, aby vyjadrili svoj názor," dodal predseda ObFZ v Nitre.