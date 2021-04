Muž sial, deti hádzali kamene. Pri poli hliadkovali mestskí policajti

Na miesto prišli najskôr štátni policajti, deti sa rozutekali. Po ich odchode sa vrátili.

30. apr 2021 o 12:22 Miriam Hojčušová

NITRA. Deti hádžu kamene po družstevníkoch na Orechovom Dvore, ktorí vykonávajú poľnohospodárske práce. Tak znel oznam, ktorý dostali na mestskej polícii.

Hliadka našla pri poli približne dvadsať detí, ktoré sa rozutekali. Rovnaký scenár sa odohral pol hodinu predtým, keď poľnohospodár, ktorý vykonával sejbu, privolal štátnych policajtov.

„Povedal, že po odchode príslušníkov PZ sa deti opäť vrátili a opakovane začali hádzať kamene do poľnohospodárskej techniky,“ informoval Rudolf Husár, veliteľ obvodu Klokočina na mestskej polícii.

Hliadka vykonala pohovor s deťmi aj s ich rodičmi, dohovárala im. Pre istotu zostala ešte necelú hodinu pri poli, kým poľnohospodár dokončil sejbu. Finančná škoda nevznikla.

Podobné incidenty sa podľa našich informácií už na Orechovom Dvore udiali aj v minulosti. V tejto lokalite žijú ľudia zo sociálne slabšej skupiny a neprispôsobí obyvatelia.

Deti sú maloleté, za svoje konanie nenesú zodpovednosť. "Ak by aj vznikla škoda a vymáhali by ju od rodičov, mám obavu, že by sa peňazí nedočkali," poznamenal človek z lokality.