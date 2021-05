Riešenie nekonečného cirkusu? Karu vyzvali do verejnej diskusie na mesto

Billboardy sú napadnuteľné, povedal nám právnik.

3. máj 2021 o 15:00 Martin Kilian ml.

Futbalová migréna duní čoraz viac, kedy všetko praskne, je len otázka času. Depresia sa logicky prevteľuje aj do ihriska, písalo sa, že Nemcom škrtli platy o polovicu a Kindsvater v sobotu nedal tutovku, aké premieňajú aj malí chlapci. Azda aj posledný kolok v bowlingovej dráhe trafíte skôr než Gamboša v strede prázdnej brány...

Najlepším Nitranom v Senici bol brankár Dávid Šípoš. Zo vzduchu ulovil zopár ťažkých centrov a chytenou tutovkou udržal svoj tím v hre o remízu až do konca zápasu. (zdroj: FK Senica)

Nitra je po prehre 0:1 v Senici dokonca prvýkrát v sezóne posledná v tabuľke. Pred záverečnými troma kolami (Sereď doma, Ružomberok vonku, Michalovce doma) sú východniari lepší o tri body.

Ak sa aj zachráni, chceme vidieť toho funkcionára zo SFZ, ktorý v odvolacom konaní prižmúri oči nad účelne vyfabrikovanými pokutami a nehybnými dlhmi klubu, čo ako jediný tím ligy na prvýkrát nedostal licenciu na budúcu sezónu.

Napadnuteľné billboardy

Vedenie žijúce v surrealite vlastnej bohorovnosti medzitým hráčov čičíka medovými motúzmi o prémiách za záchranu. Keby o tom prehovorili, možno by sa ráno zbadali na urážlivých billboardoch... Ak tie peniaze máte, dajte ich radšej na výplaty!

Šéfovia si na sobotné stretnutia pozvali rodičov a bude vrcholom drzosti, ak ich budú lámať na neopodstatnene zvýšené členské poplatky na deti, ktorých tréneri za rok 2021 údajne videli iba jednu výplatu z troch (od Nemcov) a podľa našich informácií niektorí nemajú plne finančne uzavretý aj vlaňajšok.

Ale na billboardy, na to je! Pred Výčapmi-Opatovcami sa skvie tvár bývalého predsedu predstavenstva Milana Červeňa bez jeho súhlasu a s ironickým „ďakujeme“, ex-funkcionár Jozef Chudý sa zas našiel na okraji mesta. Šušká sa, že ďalšie majú vyrásť pri obchodnom dome a na Levickej ceste, fotky Mariána Valentu či Jozefa Dvonča sú vraj už pripravené...

„Je to napadnuteľné. A to bez debaty,“ rázne nám povedal právnik z Nitry želajúci si ostať v anonymite, ale jeho identita je MY novinám známa.

Milanovi Červeňovi došla trpezlivosť. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Príde Kara do verejnej diskusie?

Včera sa v našej redakcii zastavil Milan Červeň.

„S poľutovaním som zistil, že pán Kara používa sociálne siete a billboardy na útoky na bývalé vedenia. Podľa môjho názoru zakrýva svoju neschopnosť riadiť FC Nitra. Ja nebudem pokračovať v týchto invektívach. Dôrazne žiadam pána Karu a vedenie klubu, aby upustilo od protiprávnych útokov na moju osobu a členov bývalého vedenia,“ nadýchol sa ex-šéf klubu.

„Namiesto toho vyzývam pána Karu a súčasné vedenie FC Nitra na verejný dialóg o súčasnom stave nitrianskeho futbalu. V rozhovore s viceprimátorom Danielom Balkom som požiadal, aby diskusia bola pod záštitou mesta, ktoré má záujem o vyriešenie situácie, nakoľko štadión je majetkom mesta. O termín poprosíme mesto Nitra. Veríme, že v dohľadnej dobe, lebo situácia je akútna,“ pokračoval Milan Červeň.

Bude zaujímavé, či Kara prikývne na pozvanie do verejnej diskusie. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Môže to uškodiť mládeži, znie z mesta

V telefóne nám všetko potvrdil aj sám viceprimátor za šport.

„Myslím si, že nikomu v Nitre, kto sa aspoň trochu zaujíma o šport, nemôže byť ľahostajný stav, v akom sa nachádza nitriansky futbal. Pokiaľ sa problémy týkali profesionálneho A-mužstva, mesto situáciu len sledovalo. Klub FC Nitra vlastní súkromná firma, ktorej mesto nie je členom. Ale momentálne sa zdá, že situácia môže zásadným spôsobom poškodiť aj futbalovú mládež, ktorá úrovňou svojej prípravy patrí dlhodobo k najlepším na Slovensku, ba aj za našimi hranicami. Už nejde len o profesionálny šport, ale o futbal v Nitre ako taký. Osobne si myslím, že pokiaľ z pozície mesta môžeme nejako situácii pomôcť, musíme to urobiť. Sprostredkovať priestor na hľadanie riešenia je to najmenej,“ vyhlásil Daniel Balko.

Viceprimátorovi Nitry Danielovi Balkovi záleží na osude FC Nitra. (zdroj: Martin Havran)

Rukavica je hodená, neutrálna pôda vybavená, už iba súhlas pánov v oblekoch, ktorí konečne všetkých môžu nahlas presvedčiť, že futbal v Nitre robia dobre.